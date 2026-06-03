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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Slaviše Đorđevića, koji je pre 27 godina, na današnji dan, poginuo u Peći braneći otadžbinu tokom oružanih sukoba na Kosovu i Metohiji.

Tom prilikom ministarka je roditeljima poginulog borca, Branku i Zorici, uručila Boračku spomenicu – najviše nacionalno priznanje Republike Srbije.

- Godine prolaze, ali ostaju bol i praznina koje ništa ne može da popuni. Danas smo ovde da se setimo Slaviše, koji je sa nepunih 21 godinu dao svoj život za Srbiju. Nije stigao da zasnuje porodicu i ostavi potomstvo, ali svi mi danas živimo u slobodi koju su nam ostavili u amanet naši heroji - poručila je ministarka.

1/5 Vidi galeriju Đurđević Stamenkovski uručila Boračku spomenicu porodici poginulog borca Slaviše Đorđevića Foto: Kurir

Ona je istakla da Boračka spomenica predstavlja trajno svedočanstvo o žrtvi i herojstvu onih koji su branili državu, kao i znak da Srbija ne zaboravlja svoje junake.

- Neka ovo priznanje ostane u vašem domu kao uspomena na Slavišu i kao svedočanstvo jednog vremena. Srbija ga nije zaboravila i nikada ga neće zaboraviti - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je istakla da je Srbija ove godine prvi put zvanično obeležila Bitku na Paštriku, najavivši da će ovogodišnje obeležavanje Bitke na Košarama biti najveće i najdostojanstvenije do sada, u znak trajnog sećanja na heroje koji su branili otadžbinu.