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Košta se nakon satanaka, a pre najavljene konferencije za medije u sedištu EU u Prištini, Evropskoj kući, oglasio putem Tvitera (Iksa), i u svojoj objavi napisao da se "Kosovo približava lokalnim izborima koji će biti održani ovog vikenda", a da je u vezi s tim njegova poruka jednostavna.

- Naše partnerstvo nosi i odgovornost. Ohrabrio sam političke lidere da evropske integracije postave kao prioritet, iznad političkih podela, i da zajednički rade na ostvarivanju tog cilja. Kosovu su potrebne snažne, stabilne i funkcionalne institucije, sposobne da sprovode reforme, iskoriste mogućnosti koje pruža Evropska unija i ispune sve obaveze proistekle iz dijaloga Beograda i Prištine - naveo je Antonio Košta u objavi na svom nalogu.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta juče je posetio Skoplje, odakle je poručio da je proširenje Unije zajednički cilj EU i Severne Makedonije i pozdravio posvećenost te zemlje reformama. Kako je dodao, nedavni, opipljivi napredak u Agendi reformi omogućava Severnoj Makedoniji da ima koristi od Plana rasta i da unapredi pristupanje EU.

Košta je pre toga boravio u Albaniji i Bosni i Hercegovini, a večeras stiže u Beograd. Predsednik Aleksandar Vučić ugostiće Antonia Koštu u četvrtak u Palati Srbija.

Vučić i Košta sutra u devet sati imaće tête-à-tête razgovor, saopštila je pres služba predsednika.

Zatim će uslediti plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni predsednikom Vučićem i Koštom.

Izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9.50 sati.