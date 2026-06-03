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Odavno je jasno da je hrvatskim zvaničnicima, političatima i medijima glavna opsesija predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a jedini razlog za to je principijelna i nezavisna državna politika koji lider Srbije godinama vodi.

Tvorac još jednog napada u nizu na predsednika Vučića ovog puta je hrvatski Jutarnji list, koji se u novom tekstu osvrće na izveštaj Tonina Picule o Srbiji, i na to da iz Brisela poslata poruka za 5 članica da što pre priznaju lažnu državu Kosovo!

Pomenuti tekst svojevremeni je vrhunac kampanje protiv Srbije i predsednika Vučića. Sve je jasnije da su svi pritisci kojima su naša zemlje i njen lider izloženi nastali upravo zbog lažne države Kosovo, odnosno, kategoričkog odbijanja Srbije da je prizna.

Predsednik Vučić vrlo je jasan u svojim izjavama kada je reč o priznavanju tzv. Kosova.

- Nikada nećemo priznati lažnu državu Kosovo, dok sam ja predsednik Srbije - izjavio je ranije Vučić. On je jednom prilikom izjavio i da je to rekao u lice liderima tri EU zemlje.