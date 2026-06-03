"Članstvo u EU ostaje naš strateški cilj", naveo je predsednik Srbije
Politika
DOBRO DOŠLI U SRBIJU, DRAGI ANTONIO! Vučić dočekao Koštu na aerodromu u Beogradu: Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu na aerodromu u Beogradu.
"Veliko mi je zadovoljstvo da u Beogradu poželim srdačnu dobrodošlicu Antoniju Košti. Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas.
Srbija je posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje naš strateški cilj.
Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom.
Dobro došli u Srbiju, dragi Antonio!", naveo je Vučić na Instagramu.
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