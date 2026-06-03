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Bezbednosno-informativna agencija (BIA) oglasila se zvaničnim saopštenjem kojim savetuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne ide u Crnu Goru.

"Iz razloga od najviše važnosti za poslove poverene Bezbednosno informativnoj agenciji saopštavamo da je neophodno da se oglasimo da je zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, od strane Bezbednosno-informativne agencije zvanično savetovano Predsedniku Republike Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika", navode iz BIA i dodaju:

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Foto: Printscreen/BIA

"Prema našim operativnim saznanjima, Radoje Zvicer, vođa Kavačkog klana, nalazi se u Crnoj Gori. Suprotno svim pravilima profesije i odgovornog odnosa, bezbednosna procena koja je više puta tražena od službe domaćina skupa u Crnoj Gori nije nam dostavljena".

Podsetimo, predsednik Vučić bi trebalo sutra i prekosutra da učestvuje na Samitu EU i Zapadnog Balkana u Tivtu.

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