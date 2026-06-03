Slušaj vest

BIA savetuje predsednika Vučića da sutra ne otputuje u Tivat na Samit EU - Zapadni Balkan zbog "postojanja visokog bezbednosnog rizika", jer je, prema operativnim saznanjima, "Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, u Crnoj Gori".

"Ja sam večeras sa predsednikom Vučićem, na večeri sa Antonijom Koštom. Više sam van večere nego na večeri otkako mi se javio direktor BIA Vladimir Orlić. Večeras sam se sa Orlićem čula tri puta, razgovarala sam i sa Milanom Kneževićem. Ozbiljno sam zabrinuta. Predsednik neće ni da čuje da ne ide u Crnu Goru, zbog našeg naroda u Crnoj Gori i evropskih partnera. Drži svoju reč i obećanja. Moj prioritet je da ubedim predsednika Vučića da ne putuje u Crnu Goru", rekla je Ana Brnabić za Informer.

Foto: Ilija Ilić

"Postoji ozbiljna bezbednosna pretnja po život predsednika", dodala je ona i nastavila:

"Meni je zaista neverovatno da su crnogorske službe odlučile da avion iz Beograda zaustave, provere sve putnike i, ako se ne varam, od 86 putnika na tom letu, tri imaju nekakav krivični dosije. Danas je u Beograd iz Crne Gore sletelo tri leta. Zamislite da smo mi proverili sve ljude. Koliko bismo mi našli ljudi sa krivičnim dosijeom? Verovatno mnogo više. Očigledno je da postoje neka intencija crnogorskih službi da proveravaju sve što dolazi iz Srbije, kako bi Vučić došao sa što manje podrške i obezbeđenja".

Na konstataciju da ljudi iz vrha SNS-a traže od predsednika Vučića da ne ide u Crnu Goru, Ana Brnabić kaže:

"Sve moje snage su usmerene na to da Vučić ne ode sutra u Crnu Goru, već samo prekosutra na konferenciju, da ne provodi noć tamo. Milan Knežević mi je rekao: 'Bolje je da ide u Gazu nego da dolazi ovde".

"Posebno mi je neverovatno da mi imamo ljude u Srbiji, ljude kao što su Borko Stefanović ili Pavle Grbović, blokadere iz bivše vlasti ili blokadere sa fakulteta, koji su se ovim naslađivali, koji su se ovome radovali, koji su odmah našli za shodno da napadnu Republiku Srbiju i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ponovo po istoj mustri dehumanizacije i kriminalizacije".

"Krajnje je neuobičajeno da se BIA ovako oglašava, ali im je bilo važno da i građani Srbije i naš narod u Crnoj Gori vide o čemu se radi u ovom trenutku. Zbog toga je BIA izdala saopštenje, iako to zaista nije uobičajena praksa".

Ana Brnabić je dodala da će Vučić u Tivat putovati sa minimalnim obezbeđenjem - sa samo sedmoro ljudi.

"Mi imamo informaciju od evropskih službi da je Radoje Zvicer raspisao nagradu za glavu predsednika Vučića".