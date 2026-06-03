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Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije Crne Gore, uključio se u program Informer televizije i apelovao na predsednika Srbije Aleksandra Vučića da odloži dolazak u Crnu Goru.

- Nije nikakva tajna da se Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori i da postoje oblasti u Crnoj Gori u Katunskoj nahiji gde policija ne sme da dođe - rekao je Knežević za Informer televiziju.

- Informacije koje ja imam govore da se Radoje Zvicer, zajedno sa Ljubom Milovićem, kreće na tom potezu Katunska Anarhija i Grahovo, i da se on nalazi u Crnoj Gori, imajući u vidu da je naša policija u prošlosti u značajnoj meri bila povezana sa Kavačkim klanom i da smo imali te korumpirane policajce koji su bili na platnom spisku Kavačkog klana. Jasno vam je da unutar same policije sigurno da postoje ljudi koji u ovom trenutku mogu da dojave i Zviceru i ostalima iz Kavačkog klana i agendu i sve ono što protokol predviđa tiče se sutrašnjeg dolaska Aleksandra Vučića u Crnu Goru - rekao je Knežević, koji je naglasio da dolazak predsednika Vučića predstavlja veliki bezbednosni rizik.

Knežević se osvrnuo i na događaje sa aerodroma u Tivtu, kada je 87 putnika iz Srbije maltretirano i na kraju vraćeno u Srbiju.