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Bezbednosno-informativna agencija (BIA) zvanično je savetovala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na Samit EU - Zapadni Balkan u Tivtu, zbog postojanja visokog bezbednosnog rizika. Iz BIA je saopšteno da operativna saznanja ukazuju na to da se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori, kao i da bezbednosna procena, uprkos više uzastopnih zahteva, nije dostavljena od strane domaćina skupa. Agencija je naglasila da je ovaj korak neophodan zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, suprotno svim pravilima profesije.

Skini Vučiću glavu - niti sam se uplašio, niti me fasciniraju pretnje. Jedino o čemu brinem je kako da naš narod bolje živi i kako da Srbija bude još uspešnija - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu uz komentar "moj život je Srbija."

Kurir.rs

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