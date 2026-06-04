Bezbednosno-informativna agencija (BIA) zvanično je savetovala predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru na Samit EU - Zapadni Balkan u Tivtu, zbog postojanja visokog bezbednosnog rizika. Iz BIA je saopšteno da operativna saznanja ukazuju na to da se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori, kao i da bezbednosna procena, uprkos više uzastopnih zahteva, nije dostavljena od strane domaćina skupa. Agencija je naglasila da je ovaj korak neophodan zbog neprijateljskog delovanja stranih službi i kriminalnih klanova u Crnoj Gori, suprotno svim pravilima profesije.