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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros u Palati Srbija s predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom.

Aleksandar Vučić i Antonio Košta prvo su razgovarali u četiri oka, a zatim su usledili plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Koštom.

1/24 Vidi galeriju Predsednik Vučić i Antonio Košta u Palati Srbije Foto: Ilija Ilić

Posle susreta u četiri oka sa Koštom, predsednik Vučić se oglasio i poručio sledeće:

- Odličan i sadržajan razgovor sa Antoniom Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku našeg evropskog puta i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, region Zapadnog Balkana i Evropa u celini.

- Zahvalan predsedniku Košti na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona. Uveren sam da samo kroz iskren dijalog, međusobno poštovanje i zajednički rad možemo da gradimo stabilniju, bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve građane, poručio je predsednik Vučić posle razgovora s predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom koji boravi u poseti Srbiji i Beogradu.

Izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9.50 sati.

Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

Srdačan doček na beogradskom aerodromu

Podsetimo, predsednik Srbije juče je lično dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.

"Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas", naveo je Vučić na Instagramu.

Predsednik Srbije je istakao da je Beograd posvećen ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje strateški cilj. "Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom", poručio je Vučić.

Antonio Košta boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao Samitom EU–Zapadni Balkan u Tivtu.