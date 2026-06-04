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- Bez obzira na istorijsku činjenicu da je Crna Gora od postojanja uvek bila srpska zemlja, današnja Srbija ne traži od Crne Gore da se deklariše kao srpska. Tražimo samo da ne bude antisrpska, a ona se u to pretvorila i to kroz najgore stvaranje animoziteta prema Srbiji, negiranju istorije, napadima na Crkvu i posebno kroz obespravljivanje Srba u Crnoj Gori - naglasio je Đukanović.

Advokat je dodao da na to Srbija ne može da bude nema.