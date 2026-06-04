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- Bez obzira na istorijsku činjenicu da je Crna Gora od postojanja uvek bila srpska zemlja, današnja Srbija ne traži od Crne Gore da se deklariše kao srpska. Tražimo samo da ne bude antisrpska, a ona se u to pretvorila i to kroz najgore stvaranje animoziteta prema Srbiji, negiranju istorije, napadima na Crkvu i posebno kroz obespravljivanje Srba u Crnoj Gori - naglasio je Đukanović.

Advokat je dodao da na to Srbija ne može da bude nema.

- O pretvaranju Crne Gore u balkansku Kolumbiju, onu nalik u vreme Eskobara, suvišno je trošiti reči. Njihovi klanovi ubijaju se po Srbiji i ovde prave ozbiljan bezbednosni problem, a u samoj Crnoj Gori gotovo da vode glavnu reč postavljajući svoje kadrove po sistemu, od sudstva, tužilaštva, policije, ministarstava... To isto žele da urade i u Srbiji, ali Vučić je prepreka koja im je nekoliko velikih pipaka isekla. Zato i žele da ga uklone - naglasio je advokat Đukanović.

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