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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da su svi uznemireni nakon saopštenja BIA i da se nada da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić da donese najbolju odluku o tome da li bi trebalo da ide na samit EU - Zapadni Balkan u Tivtu.

- Mi ne tražimo da Crna Gora bude srpskija država od Srbije, samo da nemaju antisrpski narativ kao konstantu. Mi Crnu Goru ne osporavamo u nijednom segmentu - rekao je Vučević.

Komentarišući što je avion sa srpskim putnicima vraćen iz Tivta za Beograd, Vučević je rekao da putnici koji su bili u avionu nisu na poternici, već slobodni građani i da ih neko namerno kriminalizuje iz Podgorice, što je, kako je rekao, klasična politička zloupotreba.

- I naravno podgrevanje atmosfere za dolazak Aleksandra Vučića u Tivat. Još nisam čuo krivično delo koje su ti momci uradili. Od oružja su imali transparent 'Srbija pobeđuje' i voki-toki. Šta je tu sporno, što se od toga pravi fama? Vučić ide u Tivat i pravi se atmosfera da je on tamo nepoželjan. Plus imamo mafijaške klanove iz CG, koji pokušavaju da vladaju ovim regionom i Evropom - rekao je Vučević.

On je ukazao da putnici na tom letu ne bi mogli da polete iz Beograda, da su sporni u smislu krivično-pravne odgovornosti.

- Ja pretpostavljam da su to patriote. Svi su se uznemirili nakon saopštenja BIA, nadam se da će predsednik da donese najbolju moguću odluku da li treba da ide na samit u Tivat. Ima važne sastanke tamo, čekaju ga svetski lideri - naveo je Vučević.

Podsetimo, Bezbednosno-informativna agencija (BIA) oglasila se sinoć zvaničnim saopštenjem kojim savetuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne ide u Crnu Goru.