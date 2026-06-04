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Tokom gostovanja u emisiji "Redakcija", na Kurir televiziji, sagovornici su govorili o međunarodnoj poziciji Srbije, ocenjujući da su poslednji politički kontakti doprineli većoj vidljivosti zemlje u odnosima sa EU i SAD.

Ove teme, za emisiju "Redakcija", analizirali su Branko Pavlović, narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe "Mi glas iz naroda" i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

- Iskreno rečeno, mene ovo ne čudi, jer ako se osvrnemo unazad mesec ili dva, nakon posete našeg predsednika Kini, kao i njegovog intervjua koji je Donald Tramp preneo na svojim medijima, i reakcija koje su usledile, deo Evropske unije je sa iznenađenjem posmatrao sve to i pitao se otkud Srbija i otkud Vučić u tom fokusu. Po mom mišljenju, taj talas je zapravo pozitivno uticao na pozicioniranje Srbije i doveo do toga da Brisel sada više obraća pažnju na Srbiju - kaže Gajović.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Jačanje međunarodnog fokusa na Srbiju

Kako je dodao, poseta Antonija Košte je samo jedan od primera tog pojačanog interesovanja.

- Takođe, poziv Ursule fon der Lajen predsedniku Srbije da učestvuje na samitu u Tivtu vidim kao još jedan pozitivan signal i korak u tom pravcu, ali moram da naglasim da je sve to usledilo nakon onoga što se prethodno dogodilo i nakon što je Srbija, i u Sjedinjenim Američkim Državama, pa i od strane samog Trampa, označena kao jedna od važnijih zemalja na Zapadnom Balkanu. Uostalom, i najava dolaska američkog ambasadora u Beograd posle dužeg vremena pokazuje koliko je Srbija sada u fokusu američke politike - naveo je.

Pavlović dalje navodi da je strateški cilj Srbije evropski put, uz ocenu da poseta predstavnika EU predstavlja priliku za razmenu argumenata i razmatranje kritika koje, kako ističe, nisu u potpunosti utemeljene.

- Imamo nešto što je zvanična politika, a to je strateški put ka Evropskoj uniji. To nije politika ni Glasa naroda ni moja lična politika, ali razumemo važnost održavanja dobrih odnosa sa Evropskom unijom. U tom smislu, poseta gospodinaAntoniaKošte je dobra prilika da se detaljnije prođu svi argumenti kojima Srbija, po mom mišljenju, opravdano pobija kritike koje su kasnije usvojene prema Srbiji, a koje smatram neosnovanim - rekao je.

Branko Pavlović, narodni poslanik i predsednik poslaničke grupe Mi glas iz naroda Foto: Kurir Televizija

- Kada vam neko dođe u posetu na visokom nivou, to je prilika da se otvoreno razgovara o svim pitanjima - od izbornih uslova, preko REM-a o kojem smo već govorili, do pravosudnih zakona, i da se vidi u kojim oblastima Srbija može da primeni bolje standarde. Ne sporim da postoje određeni standardi u Evropskoj uniji koji su vredni i koje treba primeniti u Srbiji, bez obzira na to da li se zemlja kreće ka članstvu ili ne. Međutim, ja lično nisam za to da Srbija žuri ka EU dok god Francuska i Nemačka ne povuku priznanje takozvanog Kosova i dok se ne ukine poglavlje 35 koje se odnosi na pitanje njegove nezavisnosti - za emisiju "Redakcija", zaključio je Pavlović

02:15 SRBIJA U FOKUSU AMERIČKE POLITIKE! Pavlović i Gajović: "Poseta Antonia Košte je dobra prilika da se detaljnije prođu svi argumenti kojima Srbija pobija kritike" Izvor: Kurir televizija

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