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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije tajna da se vođa kavačkog klana Radoje Zvicer krije u Crnoj Gori.

- Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu: "Sada smo obavili posao". Nije to ni prvi ni poslednji put. Ja sam dao reč i Ursuli fon der Lajen i Košti da ću doći u Tivat. Ne vidim nikakav problem - rekao je Vučić i dodao:

- A o svemu drugom govoriću dole, a ne ovde. Strpite se do večeras. Nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete saznati kakve su to bile hibridne pretnje recimo 15. marta i koja su sve lica bila ovde u pokušaju da sruše državni poredak, pa nisu ni hapšeni ni proterani.