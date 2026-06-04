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Srbija ima velika očekivanja od sutrašnjeg samita Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu, nadam se da će na tom samitu biti najave o mogućoj promeni metodologije o pristupanju EU, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i naglasio da će Srbija nastaviti da naporno radi na ispunjavanju kriterijuma i uslova za otvaranje klastera.

- Mi moramo da uradimo svoj posao, da radimo naporno i zato je formiran Operativni tim na čelu sa Danijelom Apostolovićem, koji radi svakodnevno i verujem da će izgurati sve to i da ćemo ispuniti kriterijume i uslove za otvaranje i Klastera 2, ne samo Klastera 3. Mora mnogo da se radi i verujem da će naši ljudi da rade i da će pokazati novi entuzijazam - rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, koji boravi u radnoj poseti Beogradu.

1/14 Vidi galeriju Plenarni sastanak delegacija Srbije i EU na čelu sa Vučićem i Koštom Foto: Ilija Ilić

Vučić je rekao da je posebno važno da Srbija zajedno sa Evropom uspe u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije naglasivši da je to jedno od najvažnijih pitanja.

Naveo je da će Srbija u potpunosti ispuniti zahteve Venecijanske komisije povodom seta pravosudnih zakona i podsetio da je to rekao i prilikom donošenja tih zakona.

Podsećamo, Vučić je posle sastanka sa Koštom rekao da će otići u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći reći sve što ima.