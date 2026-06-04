važni susreti
URSULA FON DER LAJEN, MAKRON, MERC... Evo sa kim će se sve Vučić sastati u Tivtu
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na Samitu EU – Zapadni Balkan koji se 04. i 05. juna 2026. godine održava u Tivtu.
Tokom Samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Savezne Republike Nemačke Fridrihom Mercom.
Planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Republike Grčke Kirjakosom Micotakisom, predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom, saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita.
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