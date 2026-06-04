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Vučić boravi u Crnoj Gori povodom dvodnevnog skupa lidera Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, čija je glavna tema evropske integracije regiona, bezbednosna saradnja i sprovođenje Plana rasta za Zapadni Balkan.

Tokom samita predviđeni su razgovori sa najvišim evropskim zvaničnicima, među kojima su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, predsednik Francuske Emanuel Makron i nemački kancelar Fridrih Merc, kao i bilateralni susreti sa liderima više evropskih država.

Predsednik Srbije je ranije danas izjavio da će prisustvovati samitu uprkos upozorenju Bezbednosno-informativne agencije (BIA) o mogućoj ugroženosti njegove bezbednosti, ističući da je važno da na tom skupu predstavlja Srbiju.

Samit u Tivtu održava se pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", a među ključnim temama biće proširenje Evropske unije, jačanje regionalne saradnje, kao i zajednički odgovori na bezbednosne i geopolitičke izazove.