"CRNA GORA JE BEZBEDNOSNO IZBUŠENA ZEMLJA" Vuković i Kljajić o samitu EU-Zapadni Balkan i upozorenju BIA: Prisustvo Srbije je od velikog značaja
Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je učešće na samituEU - Zapadni Balkan u Tivtu, iako mu je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) ranije savetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog procenjenog visokog bezbednosnog rizika. On je naveo da je odluku doneo nakon što je, kako je rekao, dao reč evropskim zvaničnicima Antonio Košta i Ursula fon der Lajen, ističući da je važno da Srbija bude predstavljena na tom skupu.
Vučić je poručio da će u Tivtu govoriti o tome kako se Srbija u pojedinim narativima predstavlja kao "mala Rusija", dok se druge zemlje doživljavaju kao ugrožene, dodajući da želi da o tome govori direktno na samitu. O ovome, ali i bezbednosnim prilikama u Crnoj Gori govorili su u emisiji "Puls Srbije" Vlado Vuković, urednik u Politici, i Vladan Kljajić, politikolog.
- Nema ništa slučajno kad se tiče Crne Gore. Sve se unapried planira. U Crnoj Gori moramo da pođemo od toga da se vlast nije promenila 30. augusta 2020. godine. Bilo je nekih pokušaja u 43. vladi, Abazović i Joković da se neke stvari suštinski promene, međutim ništa se nije promenilo -
Dodao je i da, prema njegovim rečima, u Crnoj Gori i dalje postoje snažni uticaji bivših struktura:
- Na funkciji ga nema personalno, ali je siva eminencija i ovoj vlasti. Crna Gora je bezbednosnoizbušena zemlja. Njene bezbednosne službe u državi ne funkcionišu na korist naroda i države. Vidim hrvatsku službu i njene prste umešan -
Govoreći o širem kontekstu, Vuković je dalje naveo:
- Svako ko drži do sebe, do svog mišljenja i ko je istinski želio promene 30. augusta je na meti. Ja sam samo pomenuo sebe kao primer. Agencija za nacionalnu bezbednost, koja je produžena ruka jednog kriminalnog narkokartela u Crnoj Gori, šalje poruku političarima koji su sada na vlasti. Zato ne čudi ovo što se dešava, jer se pokušava kreirati incident na koji država Srbija mora da reaguje - rekao je on.
"Srbija ima razloga da nastavi evropske integracije"
Vlada Kljajić, politikolog, ocenio je da je prisustvo Srbije na samitu od velikog značaja za nastavak evropskih integracija.
- Svakako je pohvalno što se ide na samit sa Evropskom unijom, imajući u vidu da je Evropska unija jedan od glavnih investitora u Srbiji. Izuzetno je važna politička poruka koja se time šalje, kao i potencijalno otvaranje Klastera 3, a možda i Klastera 2. Srbija povlači najveći deo sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan, više od milijardu i 600 miliona evra, tako da ima razloga da nastavi sa evropskim integracijama - objasnio je Kljajić.
Govoreći o bezbednosnom aspektu posete, dodao je da očekuje da će nadležne službe uspešno odgovoriti na sve potencijalne izazove.
- Predsednik ima vladu i agencije koje se bave njegovom bezbednošću i verujem da temeljno rade na svim njegovim putovanjima. Ohrabrujuće je što u Tivat dolazi oko 40 delegacija. Verujem da i službe koje štite evropske zvaničnike rade svoj posao ozbiljno i da će samit proteći bez većih incidenata. Videli smo i određene policijske akcije prethodnih dana u Crnoj Gori koje bi mogle da neutrališu potencijalne pretnje organizovanog kriminala - naveo je Kljajić.
On je istakao i da su dobri odnosi Srbije i Crne Gore važni za budućnost regiona i proces evropskih integracija.
- Srbija drži linije komunikacije otvorene sa Podgoricom, imajući u vidu da su naši narodi povezani i da ne možemo da biramo svoje komšije. Regionalna saradnja jedan je od prioriteta Evropske unije. Srbija i Crna Gora moraće da rade zajedno kako bi zajedno mogle da uđu u Evropsku uniju - zaključio je Kljajić.
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