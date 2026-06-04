Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je učešće na samituEU - Zapadni Balkan u Tivtu, iako mu je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) ranije savetovala da ne putuje u Crnu Goru zbog procenjenog visokog bezbednosnog rizika. On je naveo da je odluku doneo nakon što je, kako je rekao, dao reč evropskim zvaničnicima Antonio Košta i Ursula fon der Lajen, ističući da je važno da Srbija bude predstavljena na tom skupu.

Vučić je poručio da će u Tivtu govoriti o tome kako se Srbija u pojedinim narativima predstavlja kao "mala Rusija", dok se druge zemlje doživljavaju kao ugrožene, dodajući da želi da o tome govori direktno na samitu. O ovome, ali i bezbednosnim prilikama u Crnoj Gori govorili su u emisiji "Puls Srbije" Vlado Vuković, urednik u Politici, i Vladan Kljajić, politikolog.

- Nema ništa slučajno kad se tiče Crne Gore . Sve se unapried planira. U Crnoj Gori moramo da pođemo od toga da se vlast nije promenila 30. augusta 2020. godine. Bilo je nekih pokušaja u 43. vladi, Abazović i Joković da se neke stvari suštinski promene, međutim ništa se nije promenilo -

Vlado Vuković urednik u Politici Foto: Kurir Televizija

Dodao je i da, prema njegovim rečima, u Crnoj Gori i dalje postoje snažni uticaji bivših struktura:

- Na funkciji ga nema personalno, ali je siva eminencija i ovoj vlasti. Crna Gora je bezbednosnoizbušena zemlja. Njene bezbednosne službe u državi ne funkcionišu na korist naroda i države. Vidim hrvatsku službu i njene prste umešan -

Govoreći o širem kontekstu, Vuković je dalje naveo:

- Svako ko drži do sebe, do svog mišljenja i ko je istinski želio promene 30. augusta je na meti. Ja sam samo pomenuo sebe kao primer. Agencija za nacionalnu bezbednost, koja je produžena ruka jednog kriminalnog narkokartela u Crnoj Gori, šalje poruku političarima koji su sada na vlasti. Zato ne čudi ovo što se dešava, jer se pokušava kreirati incident na koji država Srbija mora da reaguje - rekao je on.

"Srbija ima razloga da nastavi evropske integracije"

Vlada Kljajić, politikolog, ocenio je da je prisustvo Srbije na samitu od velikog značaja za nastavak evropskih integracija.

- Svakako je pohvalno što se ide na samit sa Evropskom unijom, imajući u vidu da je Evropska unija jedan od glavnih investitora u Srbiji. Izuzetno je važna politička poruka koja se time šalje, kao i potencijalno otvaranje Klastera 3, a možda i Klastera 2. Srbija povlači najveći deo sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan, više od milijardu i 600 miliona evra, tako da ima razloga da nastavi sa evropskim integracijama - objasnio je Kljajić.

Govoreći o bezbednosnom aspektu posete, dodao je da očekuje da će nadležne službe uspešno odgovoriti na sve potencijalne izazove.

Vlada Kljajic, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Predsednik ima vladu i agencije koje se bave njegovom bezbednošću i verujem da temeljno rade na svim njegovim putovanjima. Ohrabrujuće je što u Tivat dolazi oko 40 delegacija. Verujem da i službe koje štite evropske zvaničnike rade svoj posao ozbiljno i da će samit proteći bez većih incidenata. Videli smo i određene policijske akcije prethodnih dana u Crnoj Gori koje bi mogle da neutrališu potencijalne pretnje organizovanog kriminala - naveo je Kljajić.

On je istakao i da su dobri odnosi Srbije i Crne Gore važni za budućnost regiona i proces evropskih integracija.

- Srbija drži linije komunikacije otvorene sa Podgoricom, imajući u vidu da su naši narodi povezani i da ne možemo da biramo svoje komšije. Regionalna saradnja jedan je od prioriteta Evropske unije. Srbija i Crna Gora moraće da rade zajedno kako bi zajedno mogle da uđu u Evropsku uniju - zaključio je Kljajić.

04:18 "Nije u interesu ni Crnoj Gori ni Srbiji da eskaliraju incidente" rekao je za emisiju "Puls Srbija" Vlada Kljajic, politikolog Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs