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U toku je potpuna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandar Vučića na svim crnogorskim portalima i nalozima - kao po komandi!

Naime, portal Aktuelno.me objavio je skandalozan tekst pod naslovom "UPOZORENJE: Psihotični, kriminogeni autokrata dolazi u Crnu Goru, građanima se savjetuje oprez!", u kome su iznete najgnusnije laži o predsedniku Srbije.

- Građani Crne Gore imaju razloga za zabrinutost, jer kako je potvrđeno, Samitu će možda prisustvovati Aleksandar Vučić opasni autokrata poznat po psihotičnim ispadima, paranoičnom ponašanju, nesuvislim izjavama, sponzorisanju terorista, patološkom laganju, autokratiji i saradnji sa kriminalnim klanovima - navodi ovaj portal i dodaje:

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Foto: Printscreen

- Vučić već godinama važi za zaštitno lice regionalne nestabilnosti i zločinačke velikosrpske politike orjentisane ka genocidu, kriminalu, sponzorisanju terorizma, vjerskog ekstremizma i svih oblika subverzije.

Podsetimo, ranije danas na Cetinju je osvanuo sraman transparent "AV smrade idi odavde! Pumpaj".

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