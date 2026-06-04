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- AV Smrade idi odavde PUMPAJ - piše na transparentu na ulazu u Cetinje. Ove sramne poruke su osvanule i u Kotoru, Tivtu i Budvi.

- Bježi mi kugo sa ognjišta mila - piše na drugom transparentu, na kom je takođe ispisano "pumpaj".

Zanimljivo je da su crnogorski ekstremisti iskoristili blokaderske parole i retoriku u pretećim transparentima, što samo po sebi govori o njihovoj povezanosti.

1/4 Vidi galeriju Sramne blokaderske poruke u Crnoj Gori pred Vučićev dolazak Foto: Društvene Mreže

Podsećamo, predsednik Vučić je ranije danas najavio da će otići na samit u Tivtu, i da je važno da predstavlja Srbiju.

- A o drugim stvarima govoriću u Crnoj Gori, da u lice kažem sve što imam, oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni su kao ugrožene baltičke zemlje. Ne plašim se da govorim istinu, dole ću o tome da govorim - istakao je on.

Nakon upozorenja BIA da se Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, krije u Crnoj Gori, Vučić je rekao da to nije velika tajna.