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- AV Smrade idi odavde PUMPAJ - piše na transparentu na ulazu u Cetinje. Ove sramne poruke su osvanule i u Kotoru, Tivtu i Budvi.

- Bježi mi kugo sa ognjišta mila - piše na drugom transparentu, na kom je takođe ispisano "pumpaj".

Zanimljivo je da su crnogorski ekstremisti iskoristili blokaderske parole i retoriku u pretećim transparentima, što samo po sebi govori o njihovoj povezanosti.

Sramne blokaderske poruke u Crnoj Gori pred Vučićev dolazak Foto: Društvene Mreže

Podsećamo, predsednik Vučić je ranije danas najavio da će otići na samit u Tivtu, i da je važno da predstavlja Srbiju.

- A o drugim stvarima govoriću u Crnoj Gori, da u lice kažem sve što imam, oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni su kao ugrožene baltičke zemlje. Ne plašim se da govorim istinu, dole ću o tome da govorim - istakao je on.

Nakon upozorenja BIA da se Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, krije u Crnoj Gori, Vučić je rekao da to nije velika tajna.

- Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu sada smo obavili posao. Nije to ni prvi i poslednji put. Ja sam dao reč i Ursuli fon der Lajen, i Košti da ću doći u Tivat. Ne vidim nikakav problem. A o svemu drugom govoriću dole, a ne ovde. Strpite se do večeras. Nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete saznati kakve su to bile hibridne pretnje recimo 15. marta, i koja su sve lica bila ovde u pokušaju da sruše državni poredak, pa nisu ni hapšeni ni proterani - dodao je on.

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