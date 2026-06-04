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Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas telegram saučešća porodici starijeg vodnika Milovana Jovanovića, Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije povodom njegove pogibije u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu.

- Sa neizmernom tugom primio sam vest da je stariji vodnik Milovan Jovanović izgubio život tokom mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu, izvršavajući svoju dužnost časno, profesionalno i u službi mira - navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

Dačić je naglasio da se Srbija sa poštovanjem i zahvalnošću seća njegove požrtvovanosti, hrabrosti i odanosti uniformi koju je nosio.

- U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće njegovoj porodici, Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije i svim njegovim saborcima. Srbija će pamtiti njegovu službu, odanost i požrtvovanost. Neka mu je večna slava i hvala - istakao je ministar.

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.