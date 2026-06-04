Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio je danas telegram saučešća porodici starijeg vodnika Milovana Jovanovića, Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije povodom njegove pogibije u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu.

- Sa neizmernom tugom primio sam vest da je stariji vodnik Milovan Jovanović izgubio život tokom mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu, izvršavajući svoju dužnost časno, profesionalno i u službi mira - navodi se u telegramu saučešća ministra Dačića.

Dačić je naglasio da se Srbija sa poštovanjem i zahvalnošću seća njegove požrtvovanosti, hrabrosti i odanosti uniformi koju je nosio.

- U ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i u svoje ime, upućujem najiskrenije saučešće njegovoj porodici, Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije i svim njegovim saborcima. Srbija će pamtiti njegovu službu, odanost i požrtvovanost. Neka mu je večna slava i hvala - istakao je ministar.

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Kako je navedeno, starijem vodniku Jovanoviću je nakon ranjavanja pružena hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom transportovan do univerzitetskog medicinskog centra u Bejrutu, gde je preminuo oko 4.00 časa po lokalnom vremenu.

Ne propustitePolitika"SRBIJA ĆE GA PAMTITI SA POŠTOVANJEM I ZAHVALNOŠĆU" Vučić izrazio saučešće porodici stradalog pripadnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića
WhatsApp Image 2026-05-16 at 12.05.53 (1).jpeg
DruštvoPoginuo pripadnik Vojske Srbije u Libanu: Stradao dva dana pred 37. rođendan
vojska Srbije
Društvo"Idem, sine, da bi tebi bilo bolje": Josip je bio Mađar iz Subotice, a poginuo je na Košarama kao najveći srpski junak!
Josip Sič
DruštvoNešto ga je pecnulo, a onda je iz usta krenula krv! Peđa je bio ranjen - imao je 50 kg i jeo na slamčicu, ali se vratio na ratište! "Kad ću ako neću sad?!"
screenshot-45.jpg