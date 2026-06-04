DA SE RAZUMEMO, OVO JE ORGANIZOVANO NA DRŽAVNOM NIVOU Đukanović o tome šta stvarno stoji iza sramnih poruka u CG: Sad znamo na čemu smo, pudlice kavačkog klana
- Da se razumemo, ovo je organizovano na državnom nivou. Jasno je kao dan da antisrpsko rukovodstvo u Crnoj Gori ne želi da predsednik Srbije bude prisutan u Tivtu.Ukoliko dođe, žele da mu prirede organizovane proteste sa kojih će ga vređati. U svakom slučaju, što se tiče crnogorskog rukovodstva, bar nam je sada jasno na čemu smo s tim pokvarenjacima, poručio je Vladimir Đukanović. reagovavši na sramne uvrede koje su danas osvanule u pojedinim gradovima Crne Gore na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića uoči samita u Tivtu.
- Sramota je šta čine, kao što je sramota što su postali pudlice kavačkog klana i najgori srbomrzitelji, ali dobro je da su to konačno pokazali, zaključio je Đukanović.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas putuje u Crnu Goru, u Tivat, gde će prisustvovati Samitu EU-Zapadni Balkan.
Kurir.rs