Slušaj vest

Povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, pripadnika Druge brigade Kopnene vojske, ministar odbrane Bratislav Gašić uputio je telegram saučešća njegovoj porodici. Jovanović je preminuo jutros od posledica ranjavanja u bazi UN u Libanu, u kojoj su bile raspoređene mirovne snage, uključujući i srpski kontingent.

- Sa neizmernim bolom i tugom primio sam vest o pogibiji starijeg vodnika Milovana Jovanovića angažovanog u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. U ovim teškim trenucima primite najiskrenije i najdublje saučešće u moje ime, kao i u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vaša porodica izgubila je sina, supruga i oca - navodi se u telegramu saučešća ministra Gašića, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Gašić je naglasio da su ministarstvo odbrane i Vojska Srbije izgubili časnog i odanog podoficira, čoveka koji je dao svoj život služeći u misiji koja obezbeđuje mir.

- Svestan sam da ne postoje reči utehe koje bi vašoj porodici ublažile osećaj nenadoknadivog gubitka. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije su uz Vas, spremni da Vam uputimo svaki mogući vid pomoći i podrške. Neka je večni mir i pokoj duše Milovanu - naveo je Gašić.

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u okviru mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je jutros od posledica ranjavanja zadobijenih nakon pada projektila na bazu UN u kojoj su bile smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

Nakon ranjavanja, Jovanoviću je odmah ukazana hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom prebačen u univerzitetski medicinski centar u Bejrutu, gde je preminuo oko 4.00 časa po lokalnom vremenu.