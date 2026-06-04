- To je prva zvanična poseta najvišeg francuskog državnika našoj zemlji - piše u saopštenju ACG objavljenom na društvenim mrežama Njega je dočekao predsednik Crne Gore Jakov Milatović .

- Legija časti, koju je ustanovio Napoleon Bonaparta, najviše je francusko nacionalno odlikovanje i jedno od najuglednijih priznanja u svetu. Njeni nosioci kroz istoriju bili su istaknuti državnici, vojskovođe, naučnici, umjetnici i ličnosti koje su obeležile svoje epohe - ističe se u saopštenju.