EMANUEL MAKRON STIGAO U CRNU GORU! Na aerodromu ga dočekao Jakov Milatović, dvojica lidera će jedan drugom uručiti NAJVIŠA državna ODLIKOVANJA! (FOTO)
- To je prva zvanična poseta najvišeg francuskog državnika našoj zemlji - piše u saopštenju ACG objavljenom na društvenim mrežama Njega je dočekao predsednik Crne Gore Jakov Milatović.
Emanuel Makron će boraviti danas na Cetinju, gde će mu Milatović uručiti Orden Crne Gore, najviše državno odlikovanje.
Predsednik Francuske uručiće danas na Cetinju predsedniku Crne Gore Veliki krst Legije časti, najviše odlikovanje Francuske Republike, saopštila je Milatovićeva Kancelarija za odnose s javnošću.
- Legija časti, koju je ustanovio Napoleon Bonaparta, najviše je francusko nacionalno odlikovanje i jedno od najuglednijih priznanja u svetu. Njeni nosioci kroz istoriju bili su istaknuti državnici, vojskovođe, naučnici, umjetnici i ličnosti koje su obeležile svoje epohe - ističe se u saopštenju.
(Kurir.rs/Beta)