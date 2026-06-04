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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski saopštila je da je danas svečano obeležena krsna slava Srpske stranke Zavetnici – Sveti Jovan Vladimir, prvi srpski kralj koji je kanonizovan kao svetitelj i simbol vernosti, žrtve i duhovne snage srpskog naroda.

- Poseban značaj za nas ima činjenica da smo krsnu slavu Svetog Jovana Vladimira počeli da obeležavamo po blagoslovu blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, čija vera, mudrost i duhovna snaga i danas predstavljaju putokaz svima koji se bore za očuvanje srpskog identiteta, duhovnosti i slobode - napisala je Đurđević Stamenkovski na Instagramu.

Posebno me raduje što se ovih dana veliki broj vernika okuplja oko Hrama Svetog Save kako bi se poklonio pojasu Presvete Bogorodice, dodala je i istakla da to svedoči o živoj duhovnosti našeg naroda i njegovoj privrženosti tradicionalnim vrednostima.

- Kosovski zavet je nastavak iste one ideje vernosti i žrtve koju je svojim životom posvedočio Sveti Jovan Vladimir. Zato nikada ne smemo zaboraviti svoje korene, istoriju i duhovno nasleđe. Srpska stranka Zavetnici danas je zrela politička organizacija koja učestvuje u vođenju važnih državnih i nacionalnih poslova. Nastavićemo da služimo Srbiji i srpskom narodu, rukovodeći se vrednostima koje su nas okupile i koje nas održavaju - napisala je ona i dodala: