Slušaj vest

U trenutku kada predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu razgovara sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom o evropskoj budućnosti Srbije i rеgiona, Bezbednosno-informativna agencija izdaje upozorenje da njegov odlazak na Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu nosi visok bezbednosni rizik zbog delovanja stranih službi i kriminalnih struktura. Kako se navodi, tražena bezbednosna procena od crnogorskih službi nije dostavljena srpskoj strani.

Istovremeno, iz Crne Gore stižu provokativni transparenti i poruke usmerene protiv Srbije, što otvara pitanje kako je moguće da se takve pojave dešavaju u zemlji domaćinu jednog od najvažnijih regionalnih skupova bez odlučne reakcije nadležnih institucija.

Postavlja se pitanje da li je reč o propustu, selektivnom postupanju ili svesnom ignorisanju aktivnosti koje dodatno podižu političke tenzije u regionu, kao i da li je slučajnost što se kampanja protiv Srbije intenzivira upravo u trenutku dolaska evropskih zvaničnika.

Otvara se i dilema zašto su crnogorske službe dozvolile atmosferu u kojoj se pojavljuju sporni transparenti i ko ima interes da destabilizuje odnose Beograda i Podgorice u ovom momentu.

O ovim temama u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su: profesor doktor Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost, Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Srbije i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

Zašto ANB nije dostavila bezbednosnu procenu?

Miroslav Bjegović na početku je komentarisao bezbednosnu procenu koju je Bezbednosno-informativna agencija uputila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i takođe istakao da, prema njegovom mišljenju, bezbednosna komunikacija između Srbije i Crne Gore praktično ne postoji:

- Jučerašnji bezbednosni incident je namerno kreiran od strane dela političke vrhuške Crne Gore, Uprave granične policije Crne Gore i Agencije za nacionalnu bezbednost, gde je grupa od 87 srpskih državljana koja je došla u Tivat označena kao lica iz kriminogene sredine koja su došla dole, ja prenosim kako su oni to izvestili, da se brinu o bezbednosti predsednika države. Drugim rečima, oni žele da kažu da ta lica pripadaju kriminogenim sredinama, imaju bliske kontakte i blisku vezu sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem. Što ne samo da je notorna laž, nego je i jedna vrsta kriminalizacije lika predsednika države. Gde se, drugim rečima, govori da je predsednik možda i nepoželjan da prisustvuje ili da dođe u Crnu Goru.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Na njegove navode nadovezao se Milovan Drecun, postavljajući pitanje zbog čega crnogorska Agencija za nacionalnu bezbednost nije dostavila procenu bezbednosnih rizika tokom boravka predsednika Vučića:

- Ko je taj ko može najviše da ugrozi bezbednost predsednika, šef organizovanog kriminalnog kavačkog klana, je l' tako? BIA tvrdi da je on, prema njenim saznanjima, u Crnoj Gori. Šta ANB da kaže - znamo da je predsednik Vučić naneo veliku štetu svojim političkim delovanjem interesima tog organizovanog kriminalnog klana, koji deluje i na teritoriji Republike Srbije. Ako ANB prizna da je Zvicer tu, postaviće se pitanje: "Pa čekaj, znate da je tu, zašto ga niste uhapsili?" - rekao je Drecun.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Bez saradnje službi nema potpune bezbednosti

Drecun je postavio i pitanje da li crnogorske bezbednosne službe mogu da obezbede ovakav skup bez saradnje sa partnerskim službama iz drugih država. Kako je naveo, ukoliko na događaj dolazi francuski predsednik, podrazumeva se da postoji saradnja sa francuskim bezbednosnim strukturama, pa se postavlja pitanje zbog čega takva saradnja izostaje kada je reč o Srbiji.

- Evidentno je da se najveća mržnja iz Crne Gore godinama unazad usmerava prema predsedniku Vučiću, koji se kriminalizuje, dehumanizuje, stvaraju se uslovi da ne mora neka organizovana kriminalna grupa, nego po nalogu možda neke službe, pošto su te kriminalne grupe povezane sa nekim službama, može da se desi da se organizuje neki protest, neki skup, neka masa. Sećate se Trampa, sećate se slovačkog premijera, to su bili obični susreti, a u masi se našao neko ko je radikalizovan kampanjom protiv tih pojedinaca i sam je hteo da se obračuna sa njima. Dakle, ovde je bilo neminovno da se sarađuje ne minimalno, nego maksimalno sa našom BIA-om i sa bezbednosnim aparatom koji je dužan da zaštiti predsednika Republike- smatra Drecun.

Cilj je bio da Vučić odustane od odlaska u Tivat

Aleksandar Gajović dopunio je izlaganja sagovornika tvrdnjom da u Crnoj Gori postoje područja u kojima deluju kriminalni klanovi i gde, kako navodi, ni policija ne ulazi bez rizika.

- Ono što je jako važno u ovom trenutku, moj utisak je da je u ova poslednja 3 dana, sa svim informacijama sa kojima smo bombardovani vezano za ovo, cilj neke više sile, grupe, političke, kriminogene, bio da Aleksandar Vučić ne ode u Tivat. To je cilj bio! Da se zaplaši, da ga naše bezbednosne službe upozore i da odustane - smatra Gajović i dodaje:

- Sama činjenica da bezbednosne službe dveju zemalja nemaju komunikaciju za bezbednost jednog predsednika države, to je nešto što je zabrinjavajuće, s jedne strane. S druge strane, upozorenje da možda može da se desi nešto ne treba shvatiti naivno, treba ga ozbiljno shvatiti.

Aleksandar Gajović Foto: Kurir Televizija

01:26 Drecun: Zašto ANB nije dostavila procenu bezbednosnih rizika za Vučićev boravak u Crnoj Gori? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs