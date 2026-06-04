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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Vlade Republike Grčke Kirijakosom Micotakisom u Tivtu, uoči Samita EU-Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

- Sa Kirijakosom razmotrio sam ključne teme samita, mogućnost promena u metodologiji proširenja Evropske unije i značaj ubrzanja procesa evrointegracija. Razgovarali smo i o koracima koje je potrebno preduzeti kako bi Zapadni Balkan nastavio putem ekonomskog razvoja i očuvanja političke stabilnosti.

- Ponovio sam zahvalnost Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije Istakao sam značaj daljeg unapređenja odnosa Srbije i Grčke kroz jačanje političkog dijaloga, ekonomske saradnje i realizaciju zajedničkih projekata od značaja za naše građane. Verujem da će tradicionalno prijateljstvo Srbije i Grčke nastaviti da se razvija u duhu međusobnog poštovanja, poverenja i partnerstva - poručio je Vučić na Instagram profilu "buducnostsrbijeav".

Predsednik Vučić je tokom uključenja uživo iz Tivta otkrio detalje sastanka sa Micotakisom.

- Verujem da smo otvorili i nova polja saradnje i neke važne projekte o kojima možemo da razgovaramo. Dakle i o planiranju izgradnje gasovoda preko teritorije Severne Makedonije, razgovarali i o drugim važnim pitanjima i projektima, o saradnji u brojnim oblastima, naravno i o Evropskom putu Srbije - rekao je, pa dodao:

- Očekujem dodatnu podršku Grčke našoj zemlji po svim ovim važnim pitanjima. Sutra me očekuju razgovori sa holandskim premijerom, poljskim premijerom, irskim premijerom, razgovaraću sa slovačkim i češkim premijerom, i naravno imaću poseban sastanak sa Ursulom fon der Lajen, Antoniom Koštom, Emanuelom Makronom i Friderikom Mercom - rekao je Vučić.

Foto: RTS Printscreen

Tokom samita, predsednik Vučić imaće zajednički sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom.

Takođe, planirani su i bilateralni susreti predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Slovačke Robertom Ficom, saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Vlade Irske Majklom Martinom i drugim učesnicima Samita. Predsednik Vučić izjavio je ranije danas, posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, da će otići u Crnu Goru na samit EU-Zapadni Balkan uprkos upozorenju BIA da je njegov život ugrožen i istakao da je važno da tamo predstavlja Srbiju.

Vučić je kazao da Srbija ima velika očekivanja od samita u Tivtu navodeći da se nada da će na tom samitu biti najave o mogućoj promeni metodologije o pristupanju EU. '

O bezbednosti učesnika skupa će brinuti 1.500 pripadnika policije, rad pojedinih ugostiteljskih i poslovnih objekata biće privremeno ograničen, dok je saobraćaj na Jadranskoj magistrali povremeno i potpuno obustavljen. Obezbeđen je prevoz brodovima za članove delegacija do Kotora, Tivta, Herceg Novog i autobusima do Budve. Deo kompleksa Porto Montenegro je pod posebnom režimom pristupa danas i sutra.