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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Tivtu, gde se održava Samit lidera Zapadnog Balkana.

Na pitanje novinara o bezbednosnom riziku njegove posete, kao i da to nije prvi put, odnosno da je jedan od osumnjičenih za tako nešto još 2021. godine nudio da plati da neko ubije, Vućić je rekao da to nije nikakva tajna.

To ste imali  i u Sky zapisima, dakle oni su to tražili od ranije, logično je, reč je o vođama klanova, ne vidim tu velike novosti. U stvari, kako da vam kažem, kada postoje, a rekao bih neretko nepotrebne političke tenzije, između Podgorice i Beograda, i sad svako će da kaže da je kriv onaj drugi, morali smo svi da budemo mnogo racionalniji i mnogo pažljiviji, da vodimo računa više, ali onda kada krenu optužbe onda tu kraja nema, a to da će kriminalci da rade svoj posao, pa dobro, to im je posao, nema tu bog zna kakve filozofije. Ne mogu svi da budu akademici, neko mora i time da se bavi, nije baš dozvoljeno, ali morate da računate da toga ima u svakoj zemlji - rekao je on.

Detaljno obraćanje predsednika pročitajte u posebnom tekstu.

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