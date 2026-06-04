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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, govoreći o situaciji sa avionom iz Beograda, koji je vraćen iz Tivta, da mu napamet mi ne bi palo da nešto slično organizuje kao i da nema govora o bilo kakvoj destabilizaciji.

- Šta je bilo u pitanju da otkrijemo ljudima o čemu se radi, i ja razumem i vas i neke druge koji su pokušali da nešto što sa tim nije imalo veze zloupotrebite, prikažete i predstavite kao nešto sasvim drugačije. Vidite, ja bih danas potpuno drugačije istupao i došao bih ovde i rekao bih: "Izvinjavam se našim domaćinima zbog gluposti koju je neko napravio. " Dakle, neko je želeo od mojih saradnika da pokaže da smo u stanju da se borimo, da, jer su znali da će da kače transparente, ispisuju grafite, pa će i oni da okače neke lepe transparente. Kao što ste videli, oni nisu imali oružje, oni nisu imali ništa ružno, ništa uvredljivo protiv bilo koga, njima nisu našli ni palicu, ni bokser, niti bilo šta. Te priče o destabilizaciji su bile potpuno besmislene. Mogli ste to da rešite na taj način, mogao je mene da pozove bilo ko, mogao je bilo ko da mi kaže bilo šta: "Ajde da rešimo to, Aleksandre, sklonite te momke. " A oni su došli ovde da bi omogućili bolje okruženje u kojem bi, valjda, se ja obradovao, a da me niko nije ni pitao, pošto meni takvo okruženje nije potrebno, ja se najbolje snalazim u teškom okruženju i kada me svi napadaju, ne volim kada me svi tetoše, ne volim da vidim lepe stvari i ne moram da vidim lepe transparente, a za mene Srbija pobeđuje lep transparent, znate, i nikome ne smeta, nikoga ne vređa kao što su ovi transparenti koji mene vređaju i što govori o lošem gostoprimstvu. Dakle, to ste mogli da rešite na najjednostavniji način - pojasnio je Vučić.

On je istakao da tu nije bilo ni jednog kriminalca.

- Tu ima ukupno od 84 osobe, pet osoba koje su prolazile kroz krivično-pravnu evidenciju. Moram samo da vam kažem da je to manje od proseka u bilo kojem vozu, u bilo kojem autobusu, u bilo kojem avionu. Dakle, notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima. Reč je o aktivistima koji je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su verovatno posle zato najvećim delom muškarci. A destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko preterana, toliko besmislena i sve drugo. Dakle, došao bih i sam bih rekao: "Izvinite zbog nelagode koju je tako nešto moglo da izazove. " Ja sam taj koji ću da platim političku cenu, ni kriv ni dužan za tako nešto, i to ne zbog ponašanja tih momaka, jer ti momci ništa loše nikome nisu napravili, ništa loše nikome nisu uradili, već zato što je neko doneo iz mog okruženja veoma pogrešnu političku procenu. Ali kao i za sve drugo, i za to ja moram da platim cenu. Međutim, onda smo videli nešto sasvim drugo, onda smo videli zloupotrebu podataka - rekao je Vučić i nastavio:

- Ko ste vi da iznosite podatke o tome ko su koja lica? Šta su počinili? Što ih niste uhapsili ako su počinili neki kriminal? Što ih niste zadržali ako su počinili neki kriminal? Biće da nisu, je l' tako? Nisu uradili ništa. A zadržali biste ih da su bilo šta imali kod sebe, da su bokser imali kod sebe, budalaštinu, perorez da su imali kod sebe, zadržali biste ih u pritvoru pošto ste tako strašno i željno čekali da pokažete Srbiju kao destabilizujući faktor ili ne znam šta sve. Pošto se to nije desilo, onda se krenulo u brutalno kršenje zakona, iznošenje podataka za koje nemate pravo, iznošenje snimaka sa nadzornih kamera na koje nemate pravo, i sve drugo, ne bi li se prikazala Srbija kao nekakav destabilizujući faktor. Iako, nemojte da se ljutite, nisu građani Srbije ubijali na ulicama Podgorice i na ulicama Nikšića, već obrnuto. I pri svemu tome ja pozivam, pošto sam video sad reakciju naših državnih organa koji se ponašaju u skladu sa zakonom, u skladu sa pravilima reciprociteta, ja ih molim da to ne rade. Ja ih molim da građani Crne Gore su naša braća, naše sestre, da ih puštaju da dolaze u Srbiju najnormalnije, da mi rešavamo probleme sa kriminalom onako kako smo ih do sada rešavali, da budemo oštri, snažni, beskompromisni, ali da nam ovo ne daje priliku da koristimo tu kaučuk normu oko hibridnog ratovanja. Kaučuk norma, to su te elastične, veoma za široko tumačenje, veoma pogodne norme. Jer kada kažete hibridno ratovanje, mi zbog hibridnog ratovanja možemo svakog drugog iz Crne Gore da zaustavimo i da ga ne pustimo da uđe u Srbiju. Na pamet nam ne pada i molim državne organe da to ne čine. Trudićemo se uvek da imamo najbliže i najbolje odnose - naveo je.