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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na KiM i izazovima u procesu normalizacije odnosa.

Petković je precizirao da je sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom imao konstruktivan sastanak posvećen problemima Srba na Kosovu i Metohiji, kao i izazovima u procesu normalizacije odnosa i sprovođenju postignutih sporazuma.

Direktor Kancelarije za KiM je naveo da je tokom razgovora ukazao na pritiske sa kojima se, kako je rekao, suočava srpski narod na Kosovu.

"Ukazao sam na pritisak sa kojim se naš narod suočava, na politički motivisana hapšenja i eskalatorne poteze koje režim u Prištini sprovodi u jeku predizborne kampanje", poručio je Petković u objavi na Instagramu.

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