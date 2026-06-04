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Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju Srbi na KiM i izazovima u procesu normalizacije odnosa.

Petković je precizirao da je sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom imao konstruktivan sastanak posvećen problemima Srba na Kosovu i Metohiji, kao i izazovima u procesu normalizacije odnosa i sprovođenju postignutih sporazuma.

Direktor Kancelarije za KiM je naveo da je tokom razgovora ukazao na pritiske sa kojima se, kako je rekao, suočava srpski narod na Kosovu.