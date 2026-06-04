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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je danas u Tivat na samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana. Njegov odlazak na ovaj važan skup pratila je brutalna kampanja protiv Srbije, visok bezbednosni rizik zbog kriminalnih klanova, pa čak i pretnja po njegov život, ali je predsednik Srbije dolaskom u Crnu Goru i izjavama koje je odatle uputio još jednom pokazao kako se vodi odgovorna državna politika.

Razobličavanjem laži o navodnim kriminalcima iz Srbije u avionu u Tivtu, isticanjem srdačne dobrodošlice crnogorskog naroda nasuprot sramnim porukama koje su osvanule protiv njega, jasnom porukom građanima Crne Gore o prijateljstvu i brutalnim odgovorom o "mozgu" kriminalnog klana, predsednik Srbije održao je svima lekciju iz dostojanstvenog ponašanja jednog državnika. Smireno i bez tenzija, Vučić je još jednom pokazao kako se lider jedne zemlje postavlja iznad svih onih koji pokušavaju da svoje frustracije leče blaćenjem onih koji su im oduvek trn u oku.

Situacija sa avionom

Prvi čin pokušaja prikazivanja Srbije kao faktora destabilizacije odigrao je juče, kada je sa aerodroma u Tivtu vraćen aviona sa više od 80 državljana Srbije, uz navode da predstavljaju pretnju. I dok su oni koji priželjkuju sunovrat Srbije likovali nad ovim natpisima, predsednik Vučić je danas dao jasno objašnjenje o čemu se radi, navodeći da nije bilo reči da su u pitanju kriminalci, kako su pojedini isticali.

Foto: RTS Printscreen

- Neko je želeo od mojih saradnika da pokaže da smo u stanju da se borimo, da, jer su znali da će da kače transparente, ispisuju grafite, pa će i oni da okače neke lepe transparente. Kao što ste videli, oni nisu imali oružje, oni nisu imali ništa ružno, ništa uvredljivo protiv bilo koga, njima nisu našli ni palicu, ni bokser, niti bilo šta. Te priče o destabilizaciji su bile potpuno besmislene. Mogli ste to da rešite na taj način, mogao je mene da pozove bilo ko, mogao je bilo ko da mi kaže bilo šta: "Ajde da rešimo to, Aleksandre, sklonite te momke. " A oni su došli ovde da bi omogućili bolje okruženje u kojem bi, valjda, se ja obradovao. Za mene je 'Srbija pobeđuje' lep transparent, znate, i nikome ne smeta, nikoga ne vređa kao što su ovi transparenti koji mene vređaju i što govori o lošem gostoprimstvu. Dakle, to ste mogli da rešite na najjednostavniji način - pojasnio je Vučić.

On je istakao da tu nije bilo ni jednog kriminalca.

- Tu ima ukupno od 84 osobe, pet osoba koje su prolazile kroz krivično-pravnu evidenciju. Moram samo da vam kažem da je to manje od proseka u bilo kojem vozu, u bilo kojem autobusu, u bilo kojem avionu. Dakle, notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima. Reč je o aktivistima koji je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su verovatno posle zato najvećim delom muškarci. A destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko preterana, toliko besmislena i sve drugo. Dakle, došao bih i sam bih rekao: "Izvinite zbog nelagode koju je tako nešto moglo da izazove. " Ja sam taj koji ću da platim političku cenu, ni kriv ni dužan za tako nešto, i to ne zbog ponašanja tih momaka, jer ti momci ništa loše nikome nisu napravili, ništa loše nikome nisu uradili, već zato što je neko doneo iz mog okruženja veoma pogrešnu političku procenu. Ali kao i za sve drugo, i za to ja moram da platim cenu - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da je potom usledila zloupotreba podataka.

- Ko ste vi da iznosite podatke o tome ko su koja lica? Šta su počinili? Što ih niste uhapsili ako su počinili neki kriminal? Što ih niste zadržali ako su počinili neki kriminal? Biće da nisu, je l' tako? Nisu uradili ništa. A zadržali biste ih da su bilo šta imali kod sebe, da su bokser imali kod sebe, budalaštinu, perorez da su imali kod sebe, zadržali biste ih u pritvoru pošto ste tako strašno i željno čekali da pokažete Srbiju kao destabilizujući faktor ili ne znam šta sve. Pošto se to nije desilo, onda se krenulo u brutalno kršenje zakona, iznošenje podataka za koje nemate pravo, iznošenje snimaka sa nadzornih kamera na koje nemate pravo, i sve drugo, ne bi li se prikazala Srbija kao nekakav destabilizujući faktor. Iako, nemojte da se ljutite, nisu građani Srbije ubijali na ulicama Podgorice i na ulicama Nikšića, već obrnuto - naveo je predsednik.

Poruka mira građanima

Uprkos brutalnim lažima koje su iznesene, Vučić je, kao odgovoran državnik kome je mir i stabilnost u regionu prioritet, pozvao na smirivanje situacije.

- I pri svemu tome ja pozivam, pošto sam video sad reakciju naših državnih organa koji se ponašaju u skladu sa zakonom, u skladu sa pravilima reciprociteta, ja ih molim da to ne rade. Ja ih molim da građani Crne Gore su naša braća, naše sestre, da ih puštaju da dolaze u Srbiju najnormalnije. Srbija će se uvek truditi, bez obzira na hibridni rat koji je protiv nje vođen u delu podgoričkog establišmenta i posebno podgoričkih medija, da gradimo najbliže prijateljske i bratske odnose sa našim sestrama i braćom u Crnoj Gori i uvek ćemo to ubuduće činiti - kazao je Vučić u Tivtu.

Odgovor na sramne poruke

Još jedan deo brutalne kampanje protiv Vučića bile su i sramne poruke koje su se danas mogle videti u pojedinim gradovima Crne Gore, ali je predsednik Srbije i na ovo imao jasan odgovor.

- Što se tiče natpisa i grafita, protiv mene vode godinama kampanju ovde u Crnoj Gori, i to kampanju brutalnu i potpuno neistinitu. Kada vodite tu vrstu kampanje, kada vodite kampanju kako vi stalno destabilizujete Crnu Goru i ugrožavate Crnu Goru, jer i to je potrebno nekome da bi vas predstavio kao malo Ruse, veliko Srbe, a njih uvek kao žrtvu - rekao je on. Predsednik je naveo da je siguran da je veliki deo građana Crne Gore mnogo gostoprimljiviji.

1/4 Vidi galeriju Sramne blokaderske poruke u Crnoj Gori pred Vučićev dolazak Foto: Društvene Mreže

- Mene su sačekali sa pomaže Bog, gospodine Vučiću, gospodine predsedniče, slikali su sa mnom, sve je bilo potpuno lepo i potpuno normalno. Tako da, to je politika, nema tu, morate da se naviknete, da trpite i uvrede i kritike. Ja sam srećan što kada oni u Srbiju dolaze, oni se sa tim ne suočavaju, i niko se sa tim ne suočava - dodao je Vučić.

O bezbednosnoj situaciji

Uoči puta predsednika Srbije u Tivat, BIA je saopštila da postoji visok bezbednosni rizik jer je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer u Crnoj Gori i savetovala Vučiću da ne putuje na samit. Međutim, predsednik je još jednom pokazao da mu je interes zemlje i građana na prvom mestu i da uvek drži datu reč i doputovao u Tivat.

Odgovarajući na pitanje novinara o njegovoj bezbednosti nakon najave da spremaju da ga neko ubije, kao i da je jedan od osumnjičenih za to još 2021. godine nudio da plati da ga neko ubije, kazao da se radi o vođama klanova iz Crne Gore.

- To nije neka velika tajna. Imali ste to i u Sky zapisima, dakle oni su to u zapisima iz razgovora skinuli preko Sky aplikacije, dakle oni su to tražili od ranije, reč je o vođama klanova odavde. Ne vidim tu velike novosti - kazao je Vučić.

Kako je dodao, problem je i u političkim tenzijama između Beograda i Podgorice.

- Kada postoje, a rekao bih neretko nepotrebne političke tenzije između Podgorice i Beograda, svako će da kaže da je kriv onaj drugi. Morali smo svi da budemo mnogo racionalniji i mnogo pažljiviji i da vodimo računa više, ali onda kada krenu optužbe, onda tu kraja nema. A to da će kriminalci da rade svoj posao, pa dobro, to im je posao, nema tu bog zna kakve filozofije - rekao je Vučić. Navodeći da ne mogu svi da budu akademici, Vučić je kazao da neko mora i kriminalom da se bavi. Vučić je naveo da se uvek oseća sigurno i bezbedno.

- Imam vrlo profesionalno obezbeđenje, to su pripadnici Kobri, verujem da su oni radili sa domaćinima po svim drugim pitanjima, tako da ne verujem da može da bude bilo kakvih problema - rekao je Vučić.

O mozgu klanova iz Crne Gore

Na pitanje novinarke jednog crnogorskog medija da i Srbi odnosno državljani Srbije ubijaju u Crnoj Gori i da to prokomentariše, Vučić je rekao:

- Ubijaju, nemam nikakve sumnje, kriminalci ubijaju, nema nikakve sumnje, samo, složićete se, nesrazmera je ogromna. I škaljarski i kavački klan ne potiču iz Kragujevca, Kraljeva i Čačka, već 10 kilometara odavde - rekao je on.

Na konstataciju novinarke da su im vojnici iz Srbije, Vučić je odgovorio: