Politika
SA DOMAĆINIMA OVOGODIŠNJEG SAMITA EU - ZAPADNI BALKAN U TIVTU: Predsednik Vučić objavio sliku sa Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu sliku sa domaćinima Samita Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu, čiji je učesnik.
Vučić se fotografisao sa predsednikom i premijerom Crne Gore, Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem.
Podsetimo, predsednik Srbije je danas popodne doputovao u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na Samitu. Sastao se sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom, a prisustvovao je i svečanoj večeri organizovanoj za učesnike.
Predsednika Vučića sutra očekuje niz važnih sastanaka.
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