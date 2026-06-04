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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u četvrtak popodne u Tivat, gde će u petak učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan.

Podsetimo, predsednik Vučić je put Crne Gore otišao uprkos upozoranju BIA da postoji veliki bezbednosni rizik.

I dok blokaderi i njihovi mediji pokušavaju da ubede građane Srbije kako je zemlja zbog Vučićeve politike "izolovana na međunarodnoj sceni", slike predsednika iz Tivta govore upravo suprotno.

Fotografija susreta Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen govori više od hiljadu reči. Malo je reći da je susret bio srdačan.