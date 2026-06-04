JOŠ JEDAN DOKAZ KOLIKO SU SRBIJA I VUČIĆ "IZOLOVANI": Fotografija s Ursulom fon der Lajen iz Tivta SVE GOVORI (FOTO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u četvrtak popodne u Tivat, gde će u petak učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan.
Podsetimo, predsednik Vučić je put Crne Gore otišao uprkos upozoranju BIA da postoji veliki bezbednosni rizik.
I dok blokaderi i njihovi mediji pokušavaju da ubede građane Srbije kako je zemlja zbog Vučićeve politike "izolovana na međunarodnoj sceni", slike predsednika iz Tivta govore upravo suprotno.
Fotografija susreta Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen govori više od hiljadu reči. Malo je reći da je susret bio srdačan.
Podsetimo, Vučić se odlučio da doputuje u Tivat na poziv upravo Fon der Lajen, a samo u poslednjih nedelju dana srpski predsednik boravio je u velikoj državnoj poseti NR Kini gde mu je kineski predsednik Si Đinping uručio Orden prijateljstva, a intervju koji je Vučić dao za Brajtbart Njuz odmah je citirao lično predsednik Amerike Donald Tramp!