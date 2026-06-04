Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otputovao je u četvrtak popodne u Tivat, gde će u petak učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan.

Podsetimo, predsednik Vučić je put Crne Gore otišao uprkos upozoranju BIA da postoji veliki bezbednosni rizik.

I dok blokaderi i njihovi mediji pokušavaju da ubede građane Srbije kako je zemlja zbog Vučićeve politike "izolovana na međunarodnoj sceni", slike predsednika iz Tivta govore upravo suprotno.

Fotografija susreta Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen govori više od hiljadu reči. Malo je reći da je susret bio srdačan.

Podsetimo, Vučić se odlučio da doputuje u Tivat na poziv upravo Fon der Lajen, a samo u poslednjih nedelju dana srpski predsednik boravio je u velikoj državnoj poseti NR Kini gde mu je kineski predsednik Si Đinping uručio Orden prijateljstva, a intervju koji je Vučić dao za Brajtbart Njuz odmah je citirao lično predsednik Amerike Donald Tramp!   

Eto koliko su Srbija i njen predsednik Vučić "izlovani" i u Tivtu i na međunarodnoj sceni.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ IZJAVAMA "POČISTIO" ONE KOJI SU PLASIRALI BRUTALNE LAŽI Predsednik uprkos neprijateljskom okruženju otišao u Tivat i pokazao šta znači odgovorna politika
x EPA Alexander Kazakov Sputnik Kr copy.jpg
PolitikaVUČIĆ NA SVEČANOJ VEČERI ZA UČESNIKE SAMITA U TIVTU: Razgovarao s brojnim evropskim zvaničnicima, sastao se sa Micotakisom, sreo se sa Milatovićem i Spajićem...
collage.jpg
PolitikaRAZLIČITI SU NAM SNOVI! Vučić: Za mene je ostvarenje svih snova da Srbija ide napred, da bude uspešna, jaka zemlja, da može samu sebe da čuva...
2026-06-04 18_31_27-Kurir_ Najvažnije vesti dana iz Srbije, regiona i sveta _ Kurir — Mozilla Firefo.png
Politika"DA OTKRIJEMO LJUDIMA O ČEMU SE TU RADI" Vučić saopštio detalje o avionu koji je vraćen iz Tivta: "Nisu građani Srbije ubijali na ulicama Podgorice već obrnuto"
2026-06-04 18_31_18-Kurir_ Najvažnije vesti dana iz Srbije, regiona i sveta _ Kurir — Mozilla Firefo.png