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Bezbednosni aparat u Crnoj Gori nema dovoljan kapacitet koji bi mogao da garantuje maksimalnu bezbednost predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom boravka u Tivtu, gde učestvuje na Samitu EU – Zapadni Balkan, ocenio je sinoć predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.

Kako je naveo za domaće medije, postoji i nedostatak političke volje u Podgorici da se obezbedi bezbednost Vučića, dok se, prema njegovim rečima, umesto toga plasira još jača mržnja usmerena prema predsedniku Srbije.

- Zašto govorim da crnogorski bezbednosni aparat nema dovoljan kapacitet? U vreme vladavine Mila Đukanovića i DPS-a, taj njihov aparat je žestoko kompromitovan. On je bio direktno povezan upravo sa tim organizovanim kriminalnim grupama. Mnogi govore da je upravo taj bezbednosni aparat stvorio ove glavne kriminalne grupe, posebno kavački klan - rekao je Drecun.

Dodao je da je crnogorski bezbednosni aparat ostao duboko kriminalizovan, odnosno povezan sa kavačkim klanom, kao i da učestvuje u, kako kaže, hibridnom delovanju protiv Srbije.

On je naglasio da je Vučić "na meti stranih službi, ekstremističkih i kriminalnih grupa" jer im je zadao snažne udarce pod svojim vođstvom i dodao da se u pokušajima nasilne promene vlasti i rušenja ustavnog poretka u Srbiji vide "otisci obaveštajnih službi pojedinih susednih zemalja, posebno hrvatske i crnogorskog rukovodstva".

- Vidite ove parole koje se ističu u Tivtu, u Kotoru. To je područje delovanja kavačkog klana. Svakako, onda na Cetinju, možda će se organizovati neki protest. To uvek stvara gde imate masu ljudi, mogućnosti ugrožavanja bezbednosti. Zato bi, po meni, bilo najbolje da se smanji kretanje predsednika Vučića dok je u Crnoj Gori na minimum - kazao je Drecun.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Takođe, on smatra da crnogorski bezbednosni aparat neće reagovati na odgovarajući način ukoliko bude bilo potrebno.

Na pitanje šta je to što ugrožava predsednika Vučić u Crnoj Gori, Drecun smatra nedostatak političke volje aktuelnog rukovodstva Crne Gore da gradi prijateljske odnose sa Srbijom i da smanji negativnu kampanju protiv Srbije, predsednika Vučića i srpskog naroda u Crnoj Gori.

- Iz toga proizilaze mnogi ekstremni stavovi. Zatim, ugrožava ga ta sprega bezbednosnog aparata ili dela bezbednosnog aparata Crne Gore sa organizovanim kriminalom. Naravno, nije politički interes sadašnjeg crnogorskog rukovodstva da se desi nešto, ne daj bože, našem predsedniku u Crnoj Gori. Ali vi niste onemogućili tu spregu bezbednosnog aparata sa kriminalom i iz toga može da proistekne najveća opasnost - rekao je Drecun.