Sedamnaestogodišnji Dimitrije Popović ubijen je 5. juna 2004. godine oko 2:30 sati u centru Gračanice. Nepoznato lice koje se nalazilo u automobilu marke "audi" pucalo je iz automatskog oružja na Dimitrija, koji se, sa još trojicom svojih drugova nalazio u objektu brze hrane u Gračanici.

Sem Dimitrija, koji je odmah podlegao povredama, niko drugi nije povređen. Popović je pogođen u glavu u predelu potiljka i rana je bila prečnika 5 cm, pisao je nakon incidenta Radio KiM.

Uviđaj koji su izvršili pripadnici policije i KFOR-a trajao je dva sata. Prema recima očevidaca, autiomobil marke "audi" iz koga je pucano, otišao je u pravcu Prištine.

Za ubistvo su optuženi Albert Krasnići i Ljabinot Gaši iz Prištine. Tada maloletni Krasnići osuđen je na devet i po godina zatvora, a Gaši je oslobođen krivice.

Krasnićija je pre pet godina ubio otac nakon porodične svađe.