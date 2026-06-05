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Sveti Jovan Vladimir kao čuvar Srpske stranke Zavetnici je simbol svih onih vrednosti oko kojih smo se okupili, i po blagoslovu blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija počeli smo sa obeležavanjem Svetog Jovana Vladimira 1.000 godina od njegovog upokojenja.

I to pokazuje koliki je kontinuitet naše državnosti, naše narodnosti, ali i naše duhovnosti.

Jer hiljadu godina sećanja na jednog kralja i svetitelja, moglo je da se održi samo zbog njegovog podviga. I zbog njegove žrtve. Što je pouka i danas za sve nas. Da nema večnosti ako nismo spremni da se žrtvujemo. Da se žrtvujemo za svoje bližnje, za svoje sunarodnike, za svoju porodicu i za svoju otadžbinu.

Sveti Jovan Vladimir danas počiva tamo gde su nekada davno stolovali srpski vladari, srpski kraljevi, u Elbasanu, u dalekoj Albaniji. Sveti Jovan Vladimir je prvi kralj srpskog naroda koji je kanonisan kao svetitelj. A kažu da jedan narod nije bogat blagom koje ima, punim riznicama, građevinama, arhitekturom, već da je bogat po tome koliko je svetitelja podario veri našoj hrišćanskoj.

I koliko je važno da se naše vere i duhovnosti čvrsto držimo u najtežim vremenima najbolje je pokazao sam naš verujući narod koji se ovih dana u velikom broju okuplja oko Hrama Svetog Save kako bi se poklonio velikoj svetinji, koja nam je stigla iz manastira Vatoped, pojasu Presvete Bogorodice.

Oni to čine u ljubavi, oni to čine u strpljenju, i oni to čine šaljući poruku svima nama, da je Srbija snažna i nepobediva samo onda kada je okupljena oko jedne ideje, ideje Gospoda našeg Isusa Hrista, ideje praštanja, ljubavi, sloge i međusobnog poštovanja. To nas je oduvek krasilo kao narod. Mi smo nekada praštali i nauštrb svojih interesa, ali valjda smo zbog toga imali naklonost Božiju, onda kada nam je istorija predvidela nestanak.

I zato smo kao narod opstali, uprkos svemu, i uprkos svima. I mi kao Zavetnici treba da nastavimo da čuvamo našu zavetnu ideju, jer Lazar je tu žrtvu Svetog Jovana Vladimira potvrdio na Kosovu. Na Kosovu polju, gde je rodno mesto naše etike. Gde je rodno mesto svih naših vrlina koje nas i danas krase. I zato šta god da se dešavalo, nikada ne treba da zaboravimo odakle smo krenuli, i šta je to što nas je okupilo.

Danas Bogu hvala, Srpska stranka Zavetnici je zrela kao politička organizacija. Učestvuje u rukovođenju važnim državnim i nacionalnim poslovima. Trudimo se da pružimo svoj skromni doprinos, da pomognemo svojoj zemlji, i svom narodu. I verujem da će Bog uvek biti uz nas onoliko koliko mi budemo bili uz njega, uz svoj narod i uz svoju otadžbinu.

I zato smo se uvek prilikom ovakvih okupljanja pozdravljali sa onim: Kako radili tako nam Bog pomogao. Želim da zahvalim svima vama dragi gosti koji ste danas ovde sa nama u ovom svečanom danu, da zajedno obeležimo krsnu slavu Srpske stranke Zavetnici, da čestitam tebi dragi Vlado, kao kumu ove godine i domaćinu, i svima vama da poželim puno uspeha, vašim najmilijima, vašim porodicama, da nas Sveti Jovan Vladimir čuva, da čvrsto držimo kormilo u našim rukama, i da sve što radimo bude na korist naših bližnjih, naših porodica, svih u Srbiji koji žive, ne deleći ih, jer ono što nas naši svetitelji uče, i naša vera podučava, jeste da budemo seme semena Božijeg, jedinstveni u onome za šta živimo, i iz čega smo potekli.