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Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Darko Glišić, prokomentarisao je postupke sektora bezbednosti u Crnoj Gori, kao i prisustvo predsednik Srbije Aleksandra Vučića a samitu Evropska unija - Zapadni Balkan.

- Izbegao bih da komentarišem Crnu Goru jer bih upotrebio preteške reči. Predsednik Vučić je ozbiljan državnik i lider koji drži do svoje reči. Odazvao se pozivu Ursule fon der Lajen i tamo će se sastati sa predsednikom Francuske, kancelarom Nemačke i drugim uticajnim liderima koji su inicirali sastanke sa njim. To dovoljno govori o tome kako doživljavaju predsednika Srbije. Od njega očekujem poruke saradnje, dijaloga i pružene ruke - rekao je Glišić.

Darko Glišić
Foto: Nemanja Nikolić

Sa druge strane, dodaje, verovatno će se čuti već poznate fraze o nestabilnosti i drugim temama, ali sam siguran da će predsednik Vučić predstavljati Srbiju na najbolji mogući način. 

- Čovek koga odlikuje jedan od najmoćnijih ljudi na svetu, predsednik Kine, zatim čovek kog citira takođe jedan od najmoćnijih ljudi, Donald Tramp, čovek koga je odlikovao Putin. Taj čovek nema čega i koga da se plaši, siguran sam da ćemo biti ponosni nakon što se vrati sa samita i da će izvući najbolje za Srbiju i građane. Nemam dilemu u to - poručio je Glišić.

Kurir.rs/RINA

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