PRAVI GOSPODARI SU U KAVAČIMA I ŠKALJARIMA, I NE KRIJU DA IM JE VUČIĆ NEPRIJATELJ BROJ 1! I gosti iz EU znaju da im je priređena loše režirana predstava u Tivtu
Razlika je u nivou.
Oni se kriju iza birokratske anonimnosti, saopštenja, zaključaka, pejpera i nonpejpera, draftova… jer nema nijednog među njima koji će imenom i prezimenom, i svojom biografijom stati iza neke izjave, pošto biografije i nema - a Vučić…
Predsednik Srbije je slušao, i slušao, pa je rekao: "Odgovoriću vam u Tivtu", i otišao je u Crnu Goru i tamo im rekao šta misli o njihovoj skupštini i rezoluciji o navodnoj aneksiji: "Neću da prihvatim istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore."
Jer je tako u mogućnosti. Ko sme, taj može!
To je jedan nivo.
A drugi, onaj ispod, mnogo niži je da predsednika Srbije pozoveš u goste - pozvao si ga jer su ti u Briselu dali spisak, izdiktirali ti ime uz druge zahteve i diktate - a onda da angažuješ javna preduzeća da kače transparente sa uvredama na njegov račun. Šta je to, uputite nas, jel to čojstvo ili junaštvo, nešto od toga mora biti, pošto trećeg u vašoj istoriji - onoj u kojoj vam kralj 1916. nije pobegao u Italiju i u kojoj vas Srbi nisu 1918. oslobodili austrougarske okupacije - nema!
Propitujemo vas istoriju, pošto ste iz matematike pali.
Pogrešno ste sračunali da su vam za napad na predsednika Srbije dovoljne čete briselskih činovnika i ratni brod kojim vam je došao predsednik Hrvatske, prošavši pored Prevlake koju su vam uzeli a vi ste rekli: Bujrum. Je l treba još nešto?
Mislili ste: došao vakat da se istaknete optužbama da je Srbija sa Vučićem destabilizujući faktor. Jer, tako ste vi shvatili međunarodnu politiku, u ovom trenutku nema isplativije tužbalice nego da ste žrtve ruske i srpske destabilizacije. A da ste umetnici u tužbalicama, to nema spora…
Nego nije to samo uzeti gusle pa strugati, i za to treba imati glas, biti ličnost, persona. A vi ih, šta da se radi, u ovom trenutku nemate.
U Srbiji ni za čije ime od vaših sadašnjih glavara nisu čuli, niti ih po čemu znaju. Jedino ako se zna za one što su bili u vrhu bezbednosnih službi a ispostavilo se da su primali platu i od kriminalaca. A i to, slabo. Niko, na primer, ne može više da se seti ko je i po čijem nalogu iskopao tunel ispod bulevara - čuj: bulevara! - do arhive suda da ukrade dokaze.
Saradnici predsednika Srbije bili su s pravom ljuti što uoči njegovog puta u Tivat nisu dobili bezbednosnu procenu od Agencije za nacionalnu bezbednost. Opšte je mišljenje da je u pitanju sabotaža Vučićeve bezbednosti. Ali ima i onih koji su blaži u ocenama. "A da nije zbog lopovluka pohapšena i ova garnitura crnogorskih bezdednjaka?", pitaju. S razlogom, vama se zaštitnici zakona ne drže: a skine ruku sa ustava na koji se zakleo, on je ispruži da mu gospodari stave neku paru na dlan.
Gospodari su, znate to bolje no mi, oni što su vam prestonicu nezavisne države premestili sa Cetinja u Kavače i Škaljare.
A oni se, za razliku od vas što gospodare i vladare Crne Gore glumite, ne prenemažu i ne pretvaraju bajkama o dobrosusedskim odnosima sa Beogradom. U Beogradu ste prvi put tramvaj videli, a sad smo dobri susedi. No neka… Ionako se vaša ne računa.
Pravi gospodari, iz Kavača i Škaljara, ne kriju da im je Aleksandra Vučić neprijatelj broj jedan od dana kada je narko-kartelima poručio da će "maljem razbiti mafijaško gnezdo".
Vi ste tražili da vam Srbija pošalje svog predsednika u Tivat bez predostrožnosti i brige, na vašu časnu reč. Pa takvih što su verovali da im ništa biti neće više je uzidano u kotorsku tvrđavu nego u Ćele kulu!
Znaju to i vaši gosti iz EU koji su došli u Tivat. I shvataju da ste im priredili loše režiranu predstavu.
Sudeći po njihovim reakcijama, nisu impresionirani. Jer znaju s kim imaju posla i kad ste vi, i kad je predsednik Srbije u pitanju. On sa njima, kad treba njima ili njemu, razgovara jedan na jedan.
Drugi put pravite cirkus bez Srbije. Možete da se uhvatite za uši i da igrate, na primer.