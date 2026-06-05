Slušaj vest

Razlika je u nivou.

Oni se kriju iza birokratske anonimnosti, saopštenja, zaključaka, pejpera i nonpejpera, draftova… jer nema nijednog među njima koji će imenom i prezimenom, i svojom biografijom stati iza neke izjave, pošto biografije i nema - a Vučić…

Predsednik Srbije je slušao, i slušao, pa je rekao: "Odgovoriću vam u Tivtu", i otišao je u Crnu Goru i tamo im rekao šta misli o njihovoj skupštini i rezoluciji o navodnoj aneksiji: "Neću da prihvatim istorijske falsifikate. To kažem usred Crne Gore. Neću da prihvatim odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi nismo otimali teritoriju Crne Gore."

Jer je tako u mogućnosti. Ko sme, taj može!

To je jedan nivo.

Aleksandar Vučić Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

A drugi, onaj ispod, mnogo niži je da predsednika Srbije pozoveš u goste - pozvao si ga jer su ti u Briselu dali spisak, izdiktirali ti ime uz druge zahteve i diktate - a onda da angažuješ javna preduzeća da kače transparente sa uvredama na njegov račun. Šta je to, uputite nas, jel to čojstvo ili junaštvo, nešto od toga mora biti, pošto trećeg u vašoj istoriji - onoj u kojoj vam kralj 1916. nije pobegao u Italiju i u kojoj vas Srbi nisu 1918. oslobodili austrougarske okupacije - nema!

Propitujemo vas istoriju, pošto ste iz matematike pali.

Pogrešno ste sračunali da su vam za napad na predsednika Srbije dovoljne čete briselskih činovnika i ratni brod kojim vam je došao predsednik Hrvatske, prošavši pored Prevlake koju su vam uzeli a vi ste rekli: Bujrum. Je l treba još nešto?

Mislili ste: došao vakat da se istaknete optužbama da je Srbija sa Vučićem destabilizujući faktor. Jer, tako ste vi shvatili međunarodnu politiku, u ovom trenutku nema isplativije tužbalice nego da ste žrtve ruske i srpske destabilizacije. A da ste umetnici u tužbalicama, to nema spora…

Nego nije to samo uzeti gusle pa strugati, i za to treba imati glas, biti ličnost, persona. A vi ih, šta da se radi, u ovom trenutku nemate.

U Srbiji ni za čije ime od vaših sadašnjih glavara nisu čuli, niti ih po čemu znaju. Jedino ako se zna za one što su bili u vrhu bezbednosnih službi a ispostavilo se da su primali platu i od kriminalaca. A i to, slabo. Niko, na primer, ne može više da se seti ko je i po čijem nalogu iskopao tunel ispod bulevara - čuj: bulevara! - do arhive suda da ukrade dokaze.

Saradnici predsednika Srbije bili su s pravom ljuti što uoči njegovog puta u Tivat nisu dobili bezbednosnu procenu od Agencije za nacionalnu bezbednost. Opšte je mišljenje da je u pitanju sabotaža Vučićeve bezbednosti. Ali ima i onih koji su blaži u ocenama. "A da nije zbog lopovluka pohapšena i ova garnitura crnogorskih bezdednjaka?", pitaju. S razlogom, vama se zaštitnici zakona ne drže: a skine ruku sa ustava na koji se zakleo, on je ispruži da mu gospodari stave neku paru na dlan.

Foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

Gospodari su, znate to bolje no mi, oni što su vam prestonicu nezavisne države premestili sa Cetinja u Kavače i Škaljare.

A oni se, za razliku od vas što gospodare i vladare Crne Gore glumite, ne prenemažu i ne pretvaraju bajkama o dobrosusedskim odnosima sa Beogradom. U Beogradu ste prvi put tramvaj videli, a sad smo dobri susedi. No neka… Ionako se vaša ne računa.

Pravi gospodari, iz Kavača i Škaljara, ne kriju da im je Aleksandra Vučić neprijatelj broj jedan od dana kada je narko-kartelima poručio da će "maljem razbiti mafijaško gnezdo".

Vi ste tražili da vam Srbija pošalje svog predsednika u Tivat bez predostrožnosti i brige, na vašu časnu reč. Pa takvih što su verovali da im ništa biti neće više je uzidano u kotorsku tvrđavu nego u Ćele kulu!

Znaju to i vaši gosti iz EU koji su došli u Tivat. I shvataju da ste im priredili loše režiranu predstavu.

Sudeći po njihovim reakcijama, nisu impresionirani. Jer znaju s kim imaju posla i kad ste vi, i kad je predsednik Srbije u pitanju. On sa njima, kad treba njima ili njemu, razgovara jedan na jedan.