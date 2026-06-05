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Predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović je, komentarišući antisrpsku histeriju uoči dolaska predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Samit "EU - Zapadni Balkan" u Tivtu, stao u odbranu zvanične Podgorice i ocenio da je "bruka dodatno zaoštravati odnose sa bratskom državom"!

- Dakle, verujte mi, ne znam kako da komentarišem, osim što se dodatno svađamo sa državom koja nam je bratska, šta god ko mislio. Ja bih isto više voleo da se nikada nismo razdvajali, da nije došlo do toga 2006. godine, Bože moj - poručio je Jovanović.

Skupština Crne Gore je, podsetimo, u ponedeljak usvojila izmene Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, pri čemu je u zakonskom tekstu ostala formulacija koja pripajanje Crne Gore Srbiji 1918. godine opisuje kao "aneksiju" Crne Gore od strane Srbije!

Demokratska narodna partija Milana Kneževića jedina je bila protiv, dok je SNP Andrije Mandića bio uzdržan. Poslanici PES, Demokratske Crne Gore, Nove srpske demokratije, Bošnjačke stranke, kao i poslanik Hrvatske građanske inicijative i Force podržali su ovaj zakon.

Kurir Politika

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