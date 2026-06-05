"NEMA ULASKA U EU BEZ ODLUKE O KOSOVU!" Lukić i Savić o perspektivama evropskih integracija Srbije: "Mi imamo problem koji ostale zemlje kandidati nemaju"
Tokom gostovanja u emisiji "Redakcija" sagovornici su govorili o evropskim integracijama Srbije, pri čemu je istaknuto da je proces članstva u EU i dalje opterećen političkim pitanjima, dok se istovremeno otvorila i rasprava o potrebi promene pristupa i retorike u odnosima sa Unijom u savremenom multipolarnom svetu.
Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su prof. dr Aleksandar Lukić sa Instituta za političke studije i Mihailo Savić, stručnjak za međunarodne odnose i ekonomiju.
- Mi sa Evropskom unijom treba da sarađujemo, da održavamo dobre odnose i da u budućnosti uđemo u neku uniju koja bi podrazumevala lakše ekonomske odnose i bolje funkcionisanje ekonomije. Što se tiče ulaska Srbije u Evropsku uniju, to je vrlo teško, složeno i kompleksno pitanje, zato što mi imamo problem koji ostale zemlje kandidati nemaju - ni Crna Gora, ni Severna Makedonija, ni Albanija - rekao je Lukić.
Kosovo i Metohija kao ključna prepreka evropskim integracijama
Govoreći o pitanju Kosova i Metohije, dodao je da možemo da sarađujemo sa Evropskom unijom u svim pitanjima - ekonomskim, kulturnim i drugim ali Kosovo i Metohija je ključno pitanje.
- Mi imamo problem Kosova i Metohije. Dok god Evropska unija Kosovo tretira kao nezavisnu državu, mi ne možemo da uđemo u EU a da ne priznamo Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. A ko će u Srbiji da prizna Kosovo kao nezavisnu državu? Dakle, da bismo ušli u Evropsku uniju kao punopravni član, ili mi treba da priznamo Kosovo i Metohiju kao državu, ili da Evropska unija odustane od ideje njegove nezavisnosti i poštuje naš teritorijalni integritet. To je osnovni problem - kaže on.
Savić smatra da je u kontekstu multipolarnog sveta potrebno promeniti način na koji se govori o Evropskoj uniji i odnosu sa njom, naglašavajući da su ključni ekonomski partneri Srbije zapravo pojedine članice, a ne EU kao celina.
- Mislim da je mnogo bitnije da, pogotovo sada kad se toliko priča o multipolarnom svetu i drugačijem razmišljanju o interakciji između država, promenimo našu retoriku po pitanju Evropske unije. To znači da pre nego što uopšte uđemo u debatu da li treba da ulazimo u EU ili ne, moramo da promenimo način na koji o njoj razgovaramo. Često kažemo da je naš najveći trgovinski partner Evropska unija, odnosno Brisel, ali to nije tačno. Nije Briselnama nikakav trgovinski partner. Nemačka i Italija jesu - kaže on.
- U multipolarnom svetu u kome živimo, države treba da grade odnose na osnovu sopstvenih interesa i da se fokusiraju na bilateralnu saradnju. Mi moramo da sarađujemo sa pojedinim članicama EU, i često će i predstavnici iz Brisela biti uključeni radi lakše koordinacije, ali naši glavni partneri su Nemačka i Italija. Mađarska je takođe veoma važna, a Hrvatska je na četvrtom ili petom mestu po uvozu i takođe je relevantna. Mi treba da razvijamo bilateralne odnose sa tim državama, u duhu tog multipolarnog sveta o kojem se često govori, ako nas taj koncept uopšte interesuje. Mi smo i dalje zaključani u staroj logici - za emisiju "Redakcija", istakao je Savić.
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