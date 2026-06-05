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Tzv. kosovska policija pretresla je sinoć lokal i porodičnu kuću Aleksandra Trajkovića u Ugljaru, nakon čega je on priveden na informativni razgovor.

Tzv. kosovska policija upala je u lokal Aleksandra Trajkovića u Ugljaru, nakon čega je izvršila i pretres njegove porodične kuće.

Nakon pretresa, Trajković je odveden na informativni razgovor.

U Ugljaru je tokom akcije bio prisutan veliki broj pripadnika tzv. Kosovske policije, uključujući i specijalne jedinice.

Kod porodične kuće Trajkovića okupili su se meštani Ugljara, a na licu mesta bili su i predstavnici Srpske liste.

Aleksandar Trajković je aktivista Srpske liste.

- Privođenje Aleksandra Trajkovića iz Ugljara u finišu predizborne kampanje novi je pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova, s jedinim ciljem – da Aljbin Kurti pomogne svom miljeniku Nenadu Rašiću u izbornoj trci - navodi se u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića.

Petković je dalje istakao da je jasno da su Rašić i Kurti nervozni jer im predizborna kampanja, zastrašivanja, ucene i pretnje srpskim biračima na Kosovu nisu dovoljni da Srpskoj listi ponovo otmu mandat.

1/5 Vidi galeriju Tzv. kosovska policija upala u lokal i kuću Aleksandra Trajkovića na KiM Foto: Printscreen/KosovoOnline

- Oni sada fizički pokušavaju da onemoguće Srbima da učestvuju na izborima i podrže Srpsku listu, koja jedina radi u interesu našeg naroda. Trajkoviću, kome je određeno zadržavanje do 48 sati, obezbeđena je advokatska pomoć, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju u kontaktu je sa našim predstavnicima na terenu povodom ovog protivpravnog i sramnog udara na aktivistu Srpske liste - rekao je Petković.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju naglasio je da nikakvi ''lažni narativi kojima Priština pokušava da diskredituje Trajkovića neće proći, jer ga Srbi na Kosovu i Metohiji veoma dobro poznaju i cene, i Kurti nikada neće moći da natera Srbe da zavole izdajnika Rašića i one koji su prodali veru za večeru''.

- Dok je i poslednjeg časnog Srbina na Kosovu i Metohiji, on će glasati protiv Rašića, Kurtija i onih koji srpskom narodu ne žele ništa dobro, i biće uz svoju državu Srbiju i Srpsku listu - zaključio je Petković.