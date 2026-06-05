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Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najoštrije je osudio današnje brutalno privođenje gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića i predsednika Skupštine opštine Ivana Zaporošca od strane tzv. kosovske policije. Incident, koji se dogodio svega dva dana pred izbore, Petković je ocenio kao direktan politički pritisak i nastavak terora aktuelnih vlasti u Prištini.

- Gospodo, međunarodni predstavnici, ovo je slika Kurtijeve vladavine prava dva dana pred izbore! Hapšenje srpskih čelnika institucija u Kosovskoj Mitrovici po nagovoru Kurtija i Rašića! Na teror odgovorićemo pobedom Srpske liste! - poručio je Petković u objavi na Iksu.

Do eskalacije i privođenja srpskih funkcionera došlo je oko 10 časova, kada je opštinska inspekcija, uz asistenciju jakih snaga Kosovske policije, izašla na teren sa namerom da ukloni znak "Volim Mitrovicu".

Kada je gradonačelnik Radojević pokušao crvenim sprejom da prefarba srce zelene boje na novopostavljenom znaku, policija je grubo intervenisala, odgurnula ga i privela oba srpska zvaničnika u policijsku stanicu.

1/6 Vidi galeriju Severna Mitrovica: Hapšenje Milana Radojevića i Ivana Zaporošca Foto: Kurir

Radojević je novinaru Kosovo onlajna rekao da u stanici "očekuje svašta".

"Kao što vidite guraju me i vuku za ruku, sve može da se očekuje", rekao je on dok su ga policajci vodili ka automobilu.