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Predsednik Francuske Emanuel Makron doputovao je juče u prvu zvaničnu posetu Crnoj Gori, a danas će učestvovati na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu.

Makron se tom prilikom oglasio za srpske medije i istakao da Srbija napreduje i da predsednik Aleksandar Vučić radi odlične stvari za Srbiju, kao i da EU treba da napravi iskorak otvaranjem novih klastera.

- Juče sam imao veoma dobar razgovor sa vašim predsednikom (Aleksandrom Vučićem) i mislim da je sada pravi trenutak da se ponovo pokrenu pozitivni koraci. Verujem da će on pokrenuti niz veoma važnih reformi i smatram da mi, kao Evropljani, treba da napravimo značajan iskorak otvaranjem novih klastera. To je moja namera - istakao je Makron i dodao:

- Zaista verujem da postoji pozitivan zamah kada je reč o Srbiji na čelu sa vašim predsednikom.

On je istakao da "Srbija vredno radi".

- Srbija ima evropsku budućnost i to je za nas veoma važno. Zato ćemo preduzimati pozitivne korake. Iskreno verujem da vaš predsednik i vaša vlada povlače pozitivne poteze i da ćemo nastaviti da idemo napred - rekao je francuski predsednik.

Makron se pred medijima zaustavio i vratio samo da bi istakao svoje pohvale na račun Srbije i posebno predsednika Vučića.

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