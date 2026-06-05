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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima u Tivtu, gde učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan.

Na pitanje da li je deo duvanske mafije, Vučić je kroz smeh rekao da su ga pobrkali sa nekime ko je mnogo visok, a to nije on.

- Sa kim visokim su me pobrkali? Verujte mi, ja se nikada nisam bavio nikakvim duvanom - rekao je on kroz smeh.

Celo obraćanje predsednika Srbije pročitajte OVDE.

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