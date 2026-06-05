Politika
"POBRKALI SU ME SA NEKIM KO JE MNOGO VISOK": Vučić odgovorio na optužbe u vezi sa duvanskom mafijom
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima u Tivtu, gde učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan.
Na pitanje da li je deo duvanske mafije, Vučić je kroz smeh rekao da su ga pobrkali sa nekime ko je mnogo visok, a to nije on.
- Sa kim visokim su me pobrkali? Verujte mi, ja se nikada nisam bavio nikakvim duvanom - rekao je on kroz smeh.
Celo obraćanje predsednika Srbije pročitajte OVDE.
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