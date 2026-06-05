Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je, direktno sa samita u Tivtu , oštro prokomentarisao međunarodni incident povodom vraćanja aviona sa srpskim državljanima sa tivatskog aerodroma . Vučić se osvrnuo na sramnu medijsku kampanju koja se vodi protiv momaka iz Srbije, ukazavši na maltretiranje naših ljudi koji su došli u Tivat , nakon čega su vraćeni u Srbiju.

- Ovde su pravili kampanju oko ovih momaka. Nisu im smetali kada su dolazili ovde da im gase požare, ovde na Luštici, u Tivtu. Tada im nisu smetali, tada su bili divni momci - poručio je predsednik Srbije i srušio narativ o navodnim "kriminalcima" i "destabilizaciji".

Podsećamo, reč je o incidentu sa avionom iz Beograda koji je vraćen iz Tivta, a u kom su se nalazila 84 srpska državljanina, za koje je Vučić pojasnio da su politički aktivisti, a ne kriminalci, jer kod njih nije nađeno nikakvo oružje niti bilo šta uvredljivo. Predsednik je još juče istakao da je Crna Gora brutalno prekršila zakon iznoseći njihove podatke i snimke sa nadzornih kamera ne bi li prikazala Srbiju kao destabilizujući faktor, ali je zamolio srpske organe da ne uvode recipročne mere, poručivši da su građani Crne Gore naša braća i sestre.