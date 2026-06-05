"NISU IM SMETALI KADA SU DOLAZILI OVDE DA IM GASE POŽARE" Vučić najoštrije o sramnom maltretiranju Srba u Tivtu: Tada im nisu smetali, tada su bili divni momci
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić još jednom je, direktno sa samita u Tivtu, oštro prokomentarisao međunarodni incident povodom vraćanja aviona sa srpskim državljanima sa tivatskog aerodroma. Vučić se osvrnuo na sramnu medijsku kampanju koja se vodi protiv momaka iz Srbije, ukazavši na maltretiranje naših ljudi koji su došli u Tivat, nakon čega su vraćeni u Srbiju.
- Ovde su pravili kampanju oko ovih momaka. Nisu im smetali kada su dolazili ovde da im gase požare, ovde na Luštici, u Tivtu. Tada im nisu smetali, tada su bili divni momci - poručio je predsednik Srbije i srušio narativ o navodnim "kriminalcima" i "destabilizaciji".
Podsećamo, reč je o incidentu sa avionom iz Beograda koji je vraćen iz Tivta, a u kom su se nalazila 84 srpska državljanina, za koje je Vučić pojasnio da su politički aktivisti, a ne kriminalci, jer kod njih nije nađeno nikakvo oružje niti bilo šta uvredljivo. Predsednik je još juče istakao da je Crna Gora brutalno prekršila zakon iznoseći njihove podatke i snimke sa nadzornih kamera ne bi li prikazala Srbiju kao destabilizujući faktor, ali je zamolio srpske organe da ne uvode recipročne mere, poručivši da su građani Crne Gore naša braća i sestre.
Kurir.rs