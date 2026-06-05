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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tivtu, gde učestvuje na samitu EU-Zapadni Balkan, da će prijateljska ruka uvek biti ispružena narodu Crne Gore.

- Nema nikakve sumnje, ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća. Može neko da piše šta hoće na zidovima, obično na tarabi piše svašta, ali se niko ne zaleće. Za one koji su zabrinuti hoćemo li nekoga puštati ili ne, razgovarao sam sinoć sa ljudima iz bezbednosnih službi, naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju - rekao je Vučić novinarima u Tivtu i dodao:

- A to što su neki pokušali da naprave za sebe korist i podignu značaj napadima na Srbiju to govori o njima, a veoma malo o nama.

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