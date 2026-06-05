- Nema nikakve sumnje, ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća. Može neko da piše šta hoće na zidovima, obično na tarabi piše svašta, ali se niko ne zaleće. Za one koji su zabrinuti hoćemo li nekoga puštati ili ne, razgovarao sam sinoć sa ljudima iz bezbednosnih službi, naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju - rekao je Vučić novinarima u Tivtu i dodao: