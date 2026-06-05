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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Poljske Donaldom Tuskom na samitu EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

- Srdačan susret sa Donaldom Tuskom na samitu EU-Zapadni Balkan i razmena mišljenja o evropskom putu Srbije, procesu proširenja Evropske unije i mogućnostima za dalje unapređenje bilateralne saradnje Srbije i Poljske. Ponovio sam posvećenost naše zemlje ubrzanju sprovođenja reformi i odgovornom radu na svom evropskom putu, uz uverenje da je politika proširenja jedan od ključnih instrumenata za očuvanje stabilnosti, bezbednosti i prosperiteta čitavog evropskog kontinenta - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Razmotrili smo mogućnosti jačanja ekonomskih veza, trgovinske razmene i saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, uz ocenu da odnosi naših dveju zemalja imaju značajan potencijal za dalje unapređenje.

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