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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raskrinkala je dvostruke aršine i licemerje blokaderskih medija povodom incidenta sa avionom koji je vraćen iz Tivta. Ona je povukla direktnu paralelu između optužbi za "hibridni rat" u Crnoj Gori i skandaloznih stvari koje su pronađene u zgradi Rektorata u Beogradu.

- Kako to sredstvo za daljinsku komunikaciju (tj. voki-toki) u jednom slučaju može da bude vid hibridnog delovanja i priprema za izazivanje sukoba (u slučaju aviona za Tivat), a u drugom slučaju da nema ničeg kriminalnog u tome i da je potpuno normalno, čak prirodno, uobičajeno i razumljivo da istih tih sredstava za daljinsku komunikaciju (tj. voki-tokija) ima na desetine i to gde – u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu - upitala je Brnabićeva.

- Sad kada ste nam objasnili da je voki-toki sredstvo za hibridni rat i izazivanje (ili svakako pripremu za izazivanje) sukoba, onda očekujem da pozovete i političara Đokića da odgovara za pripremu građanskih sukoba u Srbiji i to iz zgrade Kapetan Mišinog zdanja, Rektorata Univerziteta u Beogradu! Da su u famoznom avionu za Tivat našli makar deo onoga što je policija našla u zgradi Rektorata (gomilu pirotehničkih sredstava, gas maske, plakate, sprejeve, špriceve, lekove, braunile, zavoje, infuzije...) verujem da bi nam Crna Gora objavila rat, a onda i NATO, u skladu sa članom 5 Ugovora o NATO - dodala je predsednica Skupštine Srbije.

Kurir.rs

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