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Pred vanredne parlamentarne izbore koji će se održati u nedelju 7. juna, Kosovo i Metohiu je zapljusnuo novi talas nasilja nad Srbima! Kurtijeva policija je najpre sinoć upala u lokal i kuću Aleksandra Trajkovića iz Srpske liste, a danas su privedeni gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević, kao i predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporošca koji je sprejom poprskao zeleno srce crvenom bojom na instalaciji "Ja volim Mitrovicu“.

Povodom ovih događaja, politikolog Ognjen Gogić je za Kurir rekao da ga ne čudi da je tzv. kosovska policija dobila zeleno svetlo za njihovo privođenje, baš sad pred izbore.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

- To su ti jeftini trikovi kojima se služe kako bi dokazali da su u mogućnosti da sprovode teror nad mučenim srpskim narodom, kao i da poseduju instrumente kojim će to i dokazati. Radojeviću su, kao gradonačelniku, ruke vezane, a hapšenjem uglednih Srba bez ikakvog povoda Kurti šalje političku poruku "da se on pita za sve" - navodi Gogić.

1/5 Vidi galeriju Tzv. kosovska policija upala u lokal i kuću Aleksandra Trajkovića na KiM Foto: Printscreen/KosovoOnline

I upad u lokal i kuću Aleksandra Trajkovića ocenjuje kao demonstraciju sile prištinskih institucija.

- Privođenje Trajkovića predstavlja ništa manje do klasičnog iživljavanja nad Srbima, pokušajima zastrašivanja naroda, jer na sve načine žele da utiču na njihovu izbornu volju, pa time demonstriraju svoju silu. Da su mu, eventualno, nešto našli i zaplenili, jedva bi dočekali i na sva zvona zvonili o tome. Ovako, nisu imali pokriće za to, nije objašnjeno zašto su to učinili. Šta nam to govori? Da žele da maltretiraju narod i da ga zaplaše - zaključuje Ognjen Gogić.