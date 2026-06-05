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U emisiji "Puls Srbije" sagovornici su prokomentarisali odnose Srbije i Crne Gore, evropske integracije i političke poruke koje su pratile nedavnu posetu, uz ocene o istorijskim narativima, bezbednosnim pitanjima i međunarodnim pozicijama dve zemlje.

Više o ovome, za "Puls Srbije", govorili su Nikola Belić, novinar Politike, dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT".

- Sve je, po mom mišljenju, posledica neobrazovanosti i nedovoljnog poznavanja sopstvene istorije. Reč je o ljudima koji dele zajedničku prošlost, koji su se vekovima borili za slobodu i protiv različitih osvajača, a danas se, zbog neznanja i političkih okolnosti, sve češće dele na "njih" i "nas". Smatram da istorijske činjenice govore o bliskosti naših naroda. Naravno, svako ima pravo da se izjasni onako kako želi i niko to pravo ne treba da osporava, ali mislim da je tužno kada se zanemaruje zajednička istorija i ono što nas je kroz vekove povezivalo - rekao je Borovčanin.

Bojan Borovčanin, predsednik organizacije NIT Foto: Kurir Televizija

"Političke poruke ne bi smele da zasene zajedničku prošlost"

Borovčanin smatra da aktuelna politička dešavanja ne bi trebalo da potisnu istorijske veze i dugogodišnju saradnju između Srbije i Crne Gore.

- Sve se danas koristi u političke svrhe i sigurno će se i ove teme koristiti u različitim kampanjama. Umesto da se ističe ono što povezuje Srbiju i Crnu Goru, često se naglašavaju razlike i podele. Ako već govorimo o dva bratska naroda, onda bi trebalo da budemo jedni drugima oslonac i podrška, kao što smo to bili kroz istoriju. Mnogo je primera međusobne pomoći, saradnje, školovanja, lečenja i profesionalnog razvoja ljudi sa obe strane granice - kaže on.

Kako Miletić dalje navodi, tokom posete stvorena je pojačana atmosfera nesigurnosti i političkog pritiska, koja je dodatno intenzivirana kroz različite reakcije i interpretacije događaja.

- Kreirana je atmosfera kao da postoji neka velika pretnja koja bi mogla da ugrozi Crnu Goru. Mislim da predsednik Vučić dugo nije bio izložen tako snažnoj kampanji kao prilikom ove posete Crnoj Gori. U tom kontekstu tumačim i reakcije koje su se odnosile na avion sa grupom srpskih državljana. Stvoren je utisak velike opasnosti, iako smatram da je čitava priča bila prenaglašena - kaže on.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Crnogorsko rukovodstvo je decenijama svoju poziciju gradilo kroz bliske odnose sa zapadnim centrima moći, dok je Srbija u međuvremenu značajno ojačala svoju međunarodnu poziciju. Danas imamo intenzivne odnose sa velikim svetskim silama, od Kine do Sjedinjenih Američkih Država, kao i redovne kontakte sa najvišim zvaničnicima Evropske unije. To pokazuje da Srbija ima drugačiju međunarodnu težinu nego ranije - naveo je Miletić.

Zamerke na bezbednosnu koordinaciju i fokus posete

Osvrnuvši se na pitanje o odnosu Srbije i Crne Gore u procesu evropskih integracija, i konstatacije da je predsednik Aleksandar Vučić istakao da se u Tivtu oseća bezbedno uprkos upozorenjima nadležnih službi, istovremeno se otvorilo i pitanje nedovoljno usklađene bezbednosne saradnje i razmene procena između nadležnih institucija dve zemlje.

- U najmanju ruku, to se može oceniti kao neprofesionalno postupanje. Nijednu bezbednosnu procenu ne treba potcenjivati, ali verujem da je predsednik doneo ispravnu odluku i da će se to pokazati kroz rezultate sastanaka koje je imao sa evropskim i regionalnim liderima. Deluje da je postojala namera da se pažnja usmeri na bezbednosni aspekt, umesto na političke i ekonomske teme i na samu suštinu posete.

Nikola Belić, novinar Politike Foto: Kurir Televizija

- Uveren sam da će ova poseta doneti konkretne koristi Srbiji i da je važno da se njen stav čuje u svim relevantnim forumima, čak i kada postoje neslaganja. Takođe bih istakao da se u Crnoj Gori sve češće pojavljuje istorijski revizionizam, odnosno reinterpretacija prošlosti u dnevno-političke svrhe. I to predstavlja i falsifikovanje istorijskih činjenica i pokušaj skretanja pažnje sa otvorenih pitanja i saradnje u regionu. Kada govorimo o revizionizmu, važno je reći da Srbija, kako je predsednik napomenuo, nije ništa oduzela Crnoj Gori, već da su određene teritorijalne promene rezultat ranijih političkih odluka - za "Puls Srbije", zaključio je Belić.

04:29 Bombardovanje jugoslavije i promene u svetskom poretku: "Rastakanje svetskog unipolarnog poretka počelo je bombardovanjem Srbije i Jugoslavije." rekao je dr Dejan Miletić Izvor: Kurir televizija

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