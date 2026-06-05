VUČIĆ NA PLENARNOM SASTANKU U TIVTU: Prilika da još jednom predstavim stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na plenarnom sastanku koji je održan u okviru Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu.
- Dobar i sadržajan sastanak i još bolja prilika da još jednom predstavim stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima koja će oblikovati budućnost našeg regiona - napisao je Vučić na Instagramu.
Posebnu vrednost ovom susretu daju okupljeni lideri regiona i EU, kao i činjenica da se na jednom mestu susreću različita iskustva, pogledi i interesi, dodao je.
- Verujem da upravo u međusobnom razumevanju, saradnji i odgovornosti leži ključ naše zajedničke budućnosti. Pred nama su brojni izazovi, ali i velika prilika da region učinimo stabilnijim, uspešnijim i privlačnijim za generacije koje dolaze - istakao je Vučić.