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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na plenarnom sastanku koji je održan u okviru Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

- Dobar i sadržajan sastanak i još bolja prilika da još jednom predstavim stavove Srbije o najvažnijim političkim, ekonomskim i bezbednosnim pitanjima koja će oblikovati budućnost našeg regiona - napisao je Vučić na Instagramu.

Posebnu vrednost ovom susretu daju okupljeni lideri regiona i EU, kao i činjenica da se na jednom mestu susreću različita iskustva, pogledi i interesi, dodao je.